Nijeryalı öğrenci Kennedy Taomwabwa Dede’nin cinayetiyle ilgili aranan ve ‘ele başı’ olarak bilinen 28 yaşındaki N.Ş., bu sabaha yakın yakalandı. N.Ş’nin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Mağusa’da 5 gün önce Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’yi kaçırdıktan sonra Çanakkale Göletinde ciddi şekilde darp ederek öldürdükleri iddia edilen 3’ü kadın 6 zanlı yakalanmış, “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkeme huzuruna çıkarılmıştı. Elebaşı olduğu iddia edilen ve polis tarafından aranan 28 yaşındaki N.Ş’nin ise güneyde Agia Napa’da olduğu öğrenilmişti.

28 yaşındaki N.Ş’nin, bu sabaha yakın yakalandığı öğrenilirken, bugün içerisinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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