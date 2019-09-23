Cinayette karar günü

Devrim DEMİR

Alsancak’ta 2018 yılında Memduh Ulugün’ü Sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Mehmet-Meryem Doğu çiftinin kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklanıyor. Bir buçuk yıldır Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Doğu çiftine, ‘Taammüden adam öldürmek’ “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamaları getirilmişti.

Biri kabul etti bir etmemişti

Müebbet hapis cezası öngören “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılanacak olan sanıklar, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilmişti.

“Adam öldürme” suçunu kabul eden Meryem Doğu, “Taammüden adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarını kabul etmemişti. Cinayet davasında azmettirici olarak suçlanan Mehmet Doğu ise, aleyhine getirilen Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarının hiç birini kabul etmeyerek duruşma yapılmıştı.