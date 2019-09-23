Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Cinayette karar günü
Cinayette karar günü

Cinayette karar günü

Alsancak’ta 2018 yılında Memduh Ulugün’ü Sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Mehmet-Meryem Doğu çiftinin kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklanıyor.

A+A-

Devrim DEMİR

Alsancak’ta 2018 yılında Memduh Ulugün’ü Sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Mehmet-Meryem Doğu çiftinin kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklanıyor. Bir buçuk yıldır Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Doğu çiftine, ‘Taammüden adam öldürmek’ “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamaları getirilmişti.

Biri kabul etti bir etmemişti

Müebbet hapis cezası öngören “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılanacak olan sanıklar, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilmişti.

“Adam öldürme” suçunu kabul eden Meryem Doğu,  “Taammüden adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarını kabul etmemişti.  Cinayet davasında azmettirici olarak suçlanan Mehmet Doğu ise, aleyhine getirilen Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarının hiç birini kabul etmeyerek duruşma yapılmıştı.

 

 

 

Bu haber toplam 254 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Cinayet gününü anlattıCinayet gününü anlattı2018 yılı Mart ayında Memduh Ulugün'ü bıçaklayarak öldüren M.D.i Girne Ağır Ceza Mahkemesin'de kendini savundu
Müfettiş: “Telefonda video görüntüsü tespit edildi”“Telefonda video görüntüsü tespit edildi”
SOKAK ORTASINDA VAHŞET!6 BIÇAK DARBESİAlsancak’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün bıçaklanarak öldürüldü.