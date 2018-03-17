‘CİNAYETTE FARKLI DETAYLAR’

Alsancak’ta korkunç şekilde, sokak ortasında 6 bıçak darbesiyle öldürülen 53 yaşındaki Memduh Ulugün cinayeti ile ilgili soruşturma derinleşti. Zanlı karı koca için 7 gün daha tutukluluk emri verildi. 2 otobüs dolusu Çevik Kuvvet Polis ekibi eşliğinde, geniş güvenlik önlemi altında mahkemeye getirilen zanlılar, çevik kuvvet ekibinin mahkeme önünde, yolu kesmesi sonrası doktor kontrolüne götürüldü. OLAY GÜNÜNÜN SABAHI BULUŞTULAR… Dünkü duruşmada soruşturmayı yürüten Polis Müfettişi Eren Gözügüzel, olay gününün sabahı her iki zanlı ile Ulugün’ün, söz konusu ikametgahta buluştuklarını açıkladı ‘TELEFON GÖRÜNTÜLERİ VAR’… Gözügüzel, kadın zanlı M.D ile Ulugün’ün ‘gönül ilişkisi’ olduğuyla ilgili konuşmaların yer aldığı telefon görüntülerinin tespit edildiğini de belirtti. Mahkemede açıklanmasa da polisin zanlıların telefonunda yaptığı incelemede zanlı M.D ile Ulugün’ün ‘gönül ilişkisi’ olduğuna dair itirafların yer aldığı ‘video görüntülerinin’ tespit ettikleri öğrenildi. ‘M.D, KADIN DOĞUM UZMANI TARAFINDAN KONTROLDEN GEÇTİ’… Dünkü duruşmada Gözügüzel, her iki zanlının da geniş güvenlik önlemi altında doktor kontrolünden geçirildiğini, zanlı M.D(K)’nin bazı iddiaları sonrasında Kadın Doğum Uzmanı tarafından da muayene edildiğini ifade etti. ‘KOCASI, KARISINDAN ULUGÜN’Ü BIÇAKLAMASINI İSTEDİ’… Kan donduran cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis, cinayet sırasında Ulugün’ü bıçaklayan zanlı M.D’nin kocasının kaçmaya çalışan Ulugün’e engel olduğunu ve karısından da Ulugün’ü bıçaklamasını istediği aktardı.

Ayşe GÜLER

Alsancak’ta korkunç şekilde sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülen 53 yaşındaki Memduh Ulugün cinayeti ile ilgili soruşturma derinleşti.

Dünkü duruşmada soruşturmayı yürüten Müfettiş Eren Gözügüzel, olay gününün sabahı her iki zanlı ile Ulugün’ün, söz konusu ikametgahta buluştuklarını açıkladı.

Gözügüzel, kadın zanlı M.D ile Ulugün’ün ‘gönül ilişkisi’ olduğuyla ilgili konuşmaların yer aldığı telefon görüntülerinin tespit edildiğini de belirtti.

Mahkemede açıklanmasa da polisin zanlıların telefonunda yaptığı incelemede zanlı M.D ile Ulugün’ün ‘gönül ilişkisi’ olduğuna dair itirafların yer aldığı ‘video görüntülerinin’ tespit ettikleri öğrenildi.

Kan donduran cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis, cinayet sırasında Ulugün’ü bıçaklayan kadın zanlının kocasının kaçmaya çalışan Ulugün’e engel olduğunu ve karısından da Ulugün’ü bıçaklamasını istediği aktardı.

Soruşturma detaylarını aktaran polis, her iki zanlının da geniş güvenlik önlemi altında doktor kontrolünden geçirildiğini, zanlı M.D(K)’nin bazı iddiaları sonrasında Kadın Doğum Uzmanı tarafından da muayene edildiğini ifade etti.

Cinayetle ilgili 8 kişiyi sorgulandığı, 6 kişiden de ifade alındığı açıklanırken, 15 kişinin daha sorgulanacağı belirtildi.

2 otobüs dolusu Çevik Kuvvet ekibi eşliğinde…

Polis, ilk duruşmada olduğu gibi dünkü duruşmada da olağanüstü güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, zanlıları mahkemeye getirmeden önce güvenlik şeridi çekerek, yolu her iki taraftan trafiğe kapattı.

Cinayetle ilgili tutuklanan, aynı zamanda da Ulugün’ün kiracısı olan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D dün sabahın erken saatlerinde yine yoğun güvenlik önlemi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

2 otobüs dolusu Çevik Kuvvet Polis ekibi eşliğinde, geniş güvenlik önlemi altında mahkemeye getirilen zanlılar, çevik kuvvet ekibinin mahkeme önünde, yolu kesmesi sonrası doktor kontrolüne götürüldü.

Mahkeme salonundan çıkarılan zanlılardan M.D(E) ‘nin mahkeme dışında bekleyen yakınlarına el sallayarak, selam vermesi dikkat çekti.

‘Taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlaması…

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Eren Gözügüzel’i tanık olarak dinletti.

Müfettiş Gözügüzel, yeminli şahadet vererek, olayla ilgili bulguları aktardı, zanlıların ‘taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlamasından methalder olduğunu belirtti.

Telefonla aradı, olay yerine çağırdı…

Gözügüzel, zanlı M.D (K)’nin, 13 Mart Salı günü saat 12.00’sıralarında Alsancak’ta ev sahibi de olan, üst katlarında kalan Memduh Ulugün’ü ‘gönül ilişkisi’ olduğu gerekçesiyle telefonla arayarak ikametgahına çağırdığını söyledi, Ulugün’ün aracından inmeye çalıştığı sırada zanlı M.D (K) tarafından 1 kez göğsünden bıçaklanarak, ağır yaralandığını dile getirdi.

Olay sonrasında Memduh Ulugün’ün kaçmaya çalıştığını ancak M.D’nin kocası tarafından engellendiğine vurgu yapan Gözügüzel, akabinde de M.D(K) tarafından defalarca bıçaklanarak, hayatını kaybettiğini belirtti.

Aynı gün tutuklandılar…

Gözügüzel, her iki zanlının da aynı gün tutuklandığını, suç aleti bıçağın da emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlı M.D(K)’nin gönüllü ifade verdiğini, her iki zanlının da 14 Mart tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını söyleyen Gözügüzel, zanlılar aleyhinde 2’şer gün tutukluluk kararı alındığını belirtti.

8 kişi sorgulandı, 6 kişiden ifade alındı…

2 günlük tutukluluk süresinde Ulugün’e Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldığını söyleyen Gözügüzel, yapılan otopside kesin ölüm nedeninin “kesici, delici alet yaralanmasına bağlı olarak gelişen, iç organ yaralanması ve iç kanama” sonucu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Gözügüzel, olayla ilgili 8 kişinin sorgulandığını, 6 kişiden ifade alındığını aktararak, her iki zanlının da geniş güvenlik önlemi altında bir kez daha doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Telefonlar incelendi, ‘gönül ilişkisi’ ile ilgili tespit…

Zanlıların kullanımındaki cep telefonlarının emare olarak alındığını ifade eden Gözügüzel, ilk nazarda yapılan incelemede zanlı M.D(K) ile Memduh Ulugün arasında ‘gönül ilişkisi’ olduğu ile ilgili tespitlerin bulunduğunu açıkladı.

Gözügüzel, soruşturma kapsamında ilk etapta 15 kişiden daha ifade alınacağını aktardı.

Tahkikatın yeni başladığına, meselenin ciddi olduğuna bulgu yapan Gözügüzel, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğine, bu nedenle 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Olay gününün sabahı buluştular

Savcı Emine Taşkın’ın ‘emare alınan telefonlarda görüntüler de var, bunu açıklar mısın’ sorusuna cevaben Müfettiş Gözügüzel, yapılan incelemede zanlı M.D’nin telefonunda, kendisi, kocası M.D ve öldürülen Memduh Ulugün’ün olay gününün sabahı zanlıların evinde oturdukları ve aralarında ‘gönül ilişkisi’ olduğuyla ilgili konuşmaların yer aldığı görüntülerin bulunduğunu açıkladı.

“Kocası, karısının Ulugün’ü bıçaklamasını istedi”

Gözügüzel, daha sonra zanlıların avukatı tarafından sorgulandı.

Avukat, Müfettiş Gözügüzel’e zanlı M.D(K)’nin eğitim durumu ile ilgili bilgisi olup olmadığını sordu,

Polis tarafından zanlının ifadesine yazmasına izin verilmediğini iddia etti.

Avukat, zanlı M.D(K)’nin gönüllü ifadesini psikolojik çöküntü içerisinde alındığını savundu.

Zanlıların müştereken bu suçu işleyip, işlemediğine yönelik polis tespit olup olmadığı sorusuna cevaben ise Müfettiş Gözügüzel, zanlı M.D’nin (E) Ulugün’ü etkisiz hale getirmeye çalıştığını ve karısı tarafından da bıçaklanmasını istediğini aktardı.

“Zanlı M.D, Kadın Doğum Uzmanı tarafından kontrolden geçti”

Müfettiş Gözügüzel, olay sonrasında zanlılardan alınan parmak izi örneklerinin, Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderileceğini belirtti.

Her iki zanlının da doktor kontrolüne götürüldüğünü kaydeden Gözügüzel, bazı iddialar olması nedeniyle zanlı M.D’nin önce Acil Servis’e sonrasında da Kadın Doğum Uzmanı tarafından kontrolden geçtiğini açıkladı.

Gözügüzel, zanlıların 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlılara 7’şer gün tutukluluk

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Mesut Mesutoğlu, her iki zanlının da 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.