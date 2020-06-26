Cinayetin sırrını ifade çözecek

CESEDİ POLİS BULDU: Zanlı Azat Nurmamedov’un cinayeti işlediğine dair Akdeniz’in görüntülerini bir arkadaşına telefonla gönderdiği öne sürüldü. Görüntülerin polisin eline ulaşması ile Akdeniz’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR: Cinayetin işlendiği bölgedeki bazı evlerin kamera görüntülerine başvuran polis, zanlıyı 11 saat sonra Girne’de tespit etti. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, birçok kişinin ifadesine başvurdu.

‘TAAMÜDEN ADAM ÖLDÜRME’ SUÇLAMASI… 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili dün sabah Girne’de tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov’un ‘Taamüden adam öldürme’ suçlaması ile mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Devrim DEMİR

Gönyeli’de önceki akşam 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Azat Nurmamedov dün sabah saatlerinde Girne’de saklandığı evde tespit edilerek tutuklandı.

Azat Nurmamedov’un eşi ile birlikte, Veysi Akdeniz’in bakıcısı olduğu öğrenilirken, YENİDÜZEN’e konuşan bölge sakinleri çiftin 15 gündür eve gelmediğini, uzun zamandan sonra önceki gün evde görüldüklerini belirtti.

Nurmamedov’un eşi cinayetin ardından sorgulanmak üzere önceki gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne sevk edilirken, dün gün boyu sorgulandı.

Akdeniz’in ölümü ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

Bölgedeki bazı evlerin kamera görüntülerinden de faydalanan polis, zanlıyı kısa sürede tespit etti.

Akdeniz’in bakıcılarından biri olan Nurmamedov’un ise yapılan ilk sorgulamasında ifade vermediği öğrenilirken, bugün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

‘Cinayetin fotoğrafını attı’

Veysi Akdeniz’in cansız bedeni önceki akşam saat 22.30 sıralarında, Gönyeli Yeni Kent’te Necati Taşkın Sokak üzerinde bulunan Pearl Apartmanı’ndaki evinin salon kısmında polis tarafından bulundu.

Zanlı Azat Nurmamedov’un cinayeti işlediğine dair Akdeniz’in görüntülerini bir arkadaşına telefonla gönderdiği öne sürüldü.

Görüntülerin polisin eline ulaşması ile Akdeniz’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in vücudunda birçok bıçak darbesi olduğu konuşulurken, cinayetin sırrı henüz çözülmedi.

6 ay önce eşini kaybetti

Zanlı Azat Nurmamedov ve eşinin Akdeniz çiftinin bakıcıları olduğu, Veysi Akdeniz’in ise 6 ay önce eşini kaybettiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan bölge sakinleri ise olayın yaşandığı akşam hiçbir şey duymadıklarını ambulans ve polisin bölgeye geldiği zaman cinayeti öğrendiklerini ifade ettiler.

Nurmamedov çiftinin Akdeniz’in bakıcısı olduğunu kaydeden bölge sakinleri 15 gündür evde görülmeyen çiftin önceki gün geldiğini, Akdeniz’in sessiz sakin sürekli evinde görüldüğünü belirttiler.

Girne’de yakalandı…

Cinayet şüphelisi olarak görülen zanlı Azat Nurmamedov 24 Haziran tarihinde polis tarafından ‘aranan şahıs’ olarak ilan edildi. Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, Nurmamedov’un eşini önceki gece ve dün gün boyu sorguladı.

Polisin takibi sonucu, zanlı dün sabah saatlerinde Girne’de gizlendiği bir evde tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne sevk edilen zanlının ifade vermediği öğrenilirken, bugün tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

Polis dün gün boyu bölgedeydi…

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri dün gün boyu cinayete kurban giden 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in kaldığı apartman önünde beklediği gözlemlendi.

Otopsi sonucu: “Kesici aletle öldürdü”

Cinayetle ilgili otopsi sonucu açıklandı. Yenikent Gönyeli'deki ikametgahında öldürülen 83 yaşındaki Veysi Akdeniz'in ölüm sebebinin tespiti için dün otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sunucu bahse konu şahsın, delici / kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Veysi Akdeniz’in cenazesi Cumartesi günü kaldırılacak.