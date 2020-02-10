Cinayetin kararı açıklanıyor

Devrim DEMİR

Ötüken-Long Beach arasında 2018 yılı Eylül ayında öldürülen Hasan Işık Özgöçmen’in katili Pakistan uyruklu Muhammed Salman aleyhindeki karar Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde bugün açıklanıyor.

Mağusa’ya bağlı İskelede Ötüken-Long Beach arasında 53 yaşındaki eğitimci Hasan Işık Özgöçmen’i öldürdükten sonra Kıbrıs’ın güneyine kaçan Salman, Kıbrıs Türk yetkililerinin girişimi ile Haziran ayında ara bölgede Kuzey’e iade edilmişti.

Haziran ayında iade edildi…

2018 yılı Ekim ayında Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilerek tutuklanan Muhammed Salman, Kıbrıs’ın güneyinde ‘yasa dışı yollardan giriş ve izinsiz kalmak’tan yargılandı.

26 Ekim 2018 tarihinde 3 ay hapse mahkûm edilen Salman’ın Ocak 2019 yılında iadesi talep edilmişti.

Yapılan görüşmeler neticesinde, Salman Haziran ayında ara bölgede KKTC yetkililerine teslim edilerek soruşturmaya alınmıştı.

Suçunu itiraf etmişti…

Hasan Özgöçmen’i öldüren Muhammed Salman, Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilip tutuklandıktan sonra Kıbrıs polisine kuzeyde cinayet işlediğini itiraf etti ve bu yönde bir ifade verdi.

8 aydır Merkezi Cezaevinde…

Muhammed Salman, kuzeye iade edildikten sonra Haziran ayında İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak ileride yargılanmak üzere Merkezi Cezaevine gönderilmişti. Salman, 8 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekliyor.