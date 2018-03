Ayşe GÜLER

Alsancak’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün öldürülme anını an be an gören görgü tanığı YENİDÜZEN’e konuştu.

Yaşananları gözyaşı içerisinde anlatan görgü tanığı, duyduğu çığlık üzerine olay yerine gittiğini söyledi.

Kan donduran detayları paylaşan görgü tanığı yaşananları şöyle anlattı: Çığlık duydum. Memduh, ‘Anne yetiş, imdat, yardım edin ’ diye bağırıyordu. Olay yerine gittiğimde kiracısı olan karı-koca adamın üzerindeydi, bıçaklıyorlardı… Yapmayın dedim, dinlemediler. Adam bıçağı kaldırdı, ‘gelme’ dedi, beni de öldürmekle tehdit etti. Geri kaldım, gidemedim. Koşturdum, o sırada gelinlerini gördüm. ‘Hemen polise telefon aç’ diye bağırdım. O da eşini aradı… 112’yi aradım, korkumdan yolu tarif edemedim. Memduh’u bıçakladıktan sonra kadın kaçmaya çalıştı, kolundan tuttum ‘nereye gidiyorsun’ diye bağırdım. Adam ise kaçmaya devam etti. ‘Nereye kaçacaksın, polis seni yakalayacak’ diye bağırdım.

Olaydan sonra birileri geldi, kalabalık bir gruptu. Yerde yatan Ulugün’e saldırmaya çalıştı. Polis de olay yerindeydi…

Annesi de yaşananları gördü, çok acı… Konu komşu geldi, balkonlardan izlediler, bir şey yapamadık. 1.5 senedir kiracısıydılar. Olayın neden yaşandığını bilmiyorum. Zaten olaya karışan karı koca konuştuğum, ‘merhaba’ dediğim bir insan değildi. Ama cinayete kurban giden arkadaşım, komşum, sınıf arkadaşımdı…