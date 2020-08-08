Cinayeti itiraf etti, çalınan para 3 Milyon TL

Mart ayında Lefkoşa’da öldürülen Gökhan Naim cinayeti ile ilgili aylardır aranan zanlı A.H., Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilerek kuzeye teslim edildi.

Yapılan ilk sorgulamasında zanlı A.H., cinayet işlediklerini ve Gökhan Naim’e ait 3 Milyon TL parayı çaldıklarını itiraf etti.

A.H., tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme zanlının 3 gün poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis: Cinayeti ve soygunu anlattı

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının 13 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa’da ‘taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’, ‘silahlı soygun’, ‘kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu’, ‘kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma’ suçlarından tutuklu olduğunu belirtti. İneci, zanlının Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınması olayına bir fiil katıldığını, olay günü Kıbrıs’ın güneyine kaçtığını söyledi.

Polis, kaçtığı tespit edilen ve hakkında tutuklama emri olan zanlının önceki gün Kıbrıs Rum polisi tarafından gözaltına alındığını ve KKTC’ye teslim edildiğini ifade etti.

İneci, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, diğer zanlılarla birlikte Gökhan Naim’i öldürdüklerini ve para dolu çantayı çaldıklarını itiraf ettiğini söyledi.

İneci, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu söyledi.