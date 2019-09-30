“Cinayeti itiraf etti!”

Lefkoşa’da 1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen ve 8 Temmuz Pazartesi günü Okullar yolu, Şht. Ruso Ortaokulu’nun yanındaki toprak alanda cesedine ulaşılan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili olarak aranan E.S.O’nun yurtdışına kaçtığı, 29 Eylül’de de tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, 1 Temmuz’da Obasanje Adeola Owoyalr’ın öldürülmesinin ardından 4 Temmuz’da yurtdışına kaçan zanlı E.S.O’nun 29 Eylül’de Türkiye'de tespit edilerek KKTC polisine teslim edildiğini belirtti.

İneci, zanlının 30 Eylül’de maktulü öldürdüğünü itiraf edip, gönüllü ifade verdiğini anlattı.

“En son E.S.O’nun bulunduğu apartmana girdi”

İneci, Obasanje Adeola Owoyalr’ın 1 Temmuz’da arkadaşları tarafından kayıp olduğu ihbarı geldiğini ve cesedi bulunduğu 8 Temmuz tarihine kadar arandığını belirtti.

İneci, Lefkoşa’da okullar yolu bölgesinde toprak alanda bulunan Obasanje Adeola Owoyalr’ın cesedine kendine ait olan ML 918 plakalı Toyota marka aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu aktardı.

Owoyalr’ın kesici ve delici alet ile öldürüldüğünü belirten İneci, Owoyalr’nin en son, zanlının bulunduğu apartmana giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis Müfettişi Feyyaz İneci, zanlının kaldığı odada, 11 Temmuz’da olay yerini inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede duvarlarda ve halı üzerinde temizlenmiş kan lekesi bulduğunu anlattı. İneci, kan lekesinin maktulden alınan kan örneği ve zanlılara ait kan örnekleri ile Ankara Kriminal Polis Laboratuarı’na gönderildiğini belirtti. İneci, apartmandan alınan kan örneği ile maktulün kan örneğinin uyuştuğu sonucunun çıktığını söyledi. İneci, meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, talebe itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.