Cinayet zanlısı, yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Gönyeli’de meydana gelen ve infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Azat Nurmamedov teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göymen, 24 Haziran tarihinde zanlı Azat Nurmamedov’un, Necati Taşkın Sokak Selba Pearl Apartmanı’ndaki ikametgahın salonunda

83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’i sağ karın boşluğundan bıçakladığını, başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak taammüden öldürdüğünü anlattı.

Polis, ayni tarihte olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine oluşturulan bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucu zanlı Azat Nurmamedov’un Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde 25.06.2020 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Gönüllü ifade verdi, suçunu kabul etti…

Zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini belirten Polis, 25 Haziran tarihinde, 15.15- 17.20 saatleri arasında maktule yapılan otopside maktulün kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması ve asfiksi sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

‘Önce öldürdü, sonra hırsızlık yaptı’

Polis, maktülün vücuduna tekme attığını, kafasına tava ile vurduğunu ve maktüle ait 2 bin TL, 10 ABD doları, 465 STG, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, para, banka dekontları ve kartların Ortaköy bölgesinde tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını ve işlediği suçun müebbet hapis cezası öngördüğünü belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

“Namusum için yaptım” dedi

Mahkemede söz alan zanlı geçmiş duruşmalarda olduğu gibi yine aynı sözleri tekrarladı, “Bu işi namusum ve şerefim için yaptım.” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının methaldar olduğu suçun müebbet hapis cezası öngördüğüne vurgu yapıp, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.