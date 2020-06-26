Cinayet zanlısı yargı önünde

Ülkede infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, zanlının Akdeniz’i bıçaklayarak, boğazını sıkarak ve başına şiddet uygulayarak öldürdüğünü anlattı.

Ortaköy bölgesindeki bir apartmanda tutuklanan zanlının soruşturmada suçunu kabul ettiğini anlatan Polis memuru Göğmen, Akdeniz’in otopsi raporundaki detayları da paylaştı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenebilmesi ayrıca zanlının ifadesinde belirttiği bir takım iddialarının araştırılabilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.