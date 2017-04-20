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CİNAYET ZANLISI YAKALANDI!

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI!

Polis, Suat Aşır'ın Dumplupınar bölgesi'nde tesbit edilerek tutuklandığını açıklandı

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Polis, Suat Aşır'ın Dumplupınar bölgesi'nde tesbit edilerek tutuklandığını açıklandı. Aşır'ın arama çalışmalar iki buçuk saat sürdü.

Polis cinayet zanlısı Suat Aşır'ın eşkalini paylaşıp, görenlerin Polis Genel Müdürlüğü'ne haber vermelerini istemişti.

DİKKAT ARANAN ŞAHIS!

Bugün Haspolat'ta meydana gelen cinayet zanlısı aranmaktadır. Söz konusu şahıs, yaklaşık 1.80 cm boylarında, bıyıksız, sakalsız, 35 yaşlarında olup, alttan kot pantolon üstten ise gri renk uzun kollu kapişonlu bir tişört giymektedir. Görenlerin en yakın polis merkezine bildirmeleri rica olunur.

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