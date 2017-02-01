Cinayet zanlısı serbest

Ayia Napa cinayetinin iki zanlısından biri, yasak bölge ihlalinden aldığı cezayı tamamlayarak cezaevinden çıktı. Polise yakın kimi kaynaklar 3 ay hapislikle mahkum edilen Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı M.A’nın bu ay içinde İHRAÇ EDİLDİĞİNİ ifade ederken, ‘Cinayet zanlıları’ hakkında net bilgi verilmiyor. Kuzey ve güney Kıbrıs arasında “suçluların iadesi” anlaşması olmaması güneyde suç işleyenin kuzeyde, kuzeyde suç işleyenin güneyde serbest kalmasına olanak sağlıyor.



Ayia Napa’da İngiliz vatandaşı George Law cinayetinin zanlısı olarak aranan ve cinayetten 5 gün sonra Kıbrıs’ın kuzeyine yasadışı yoldan girmeye çalışırken tutuklanan M.A, 3 ay cezası sonrasında serbest bırakıldı. M.A, “cinayetten yargılanmak” üzere güneye teslim edilmedi. Polise yakın kaynaklar, söz konusu kişinin Türkiye’ye ihraç edildiğini belirtirken, çelişkili açıklamalar nedeniyle zanlının akıbeti hakkında net bilgi alınamıyor.



Cinayet zanlılarının yargılanması ve adaletin yerini bulması için İngiliz Yüksek Komiseri’nin “KKTC Hükümeti”, İngiltere Dışişleri Bakanı’nın ise Cumhurbaşkanı Akıncı düzeyinde yardım istediği öğrenildi.

Kuzey ve güney Kıbrıs arasında “suçluların iadesi” anlaşması olmaması güneyde suç işleyenin kuzeyde, kuzeyde suç işleyenin güneyde serbest kalmasına olanak sağlıyor.

KKTC’ye kaçak yollarla giren zanlılar, askeri yasak bölge ihlali suçundan yargılanarak biri 3 ay, diğeri ise 1 yıl hapse mahkum edilmişti.

George Law cinayeti zanlısı M.A, Askeri Mahkeme’nin 24 Kasım 2016’da askeri yasak bölgeyi ihlal dolayısıyla verdiği 3 ay mahkumiyet kararının ardından, cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı.



İhraç edildi mi? KKTC’de mi?

Cinayetinin zanlısının serbest bırakılmasından sonra yaşamını KKTC’de sürdürdüğüne dair tahminler olsa da, bu yöndeki iddialar resmi makamlarca doğrulanmadı.

Polise yakın kimi kaynaklar ‘Askeri yasak bölgeyi ihlal’ suçundan 3 ay hapislikle mahkum edilen Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı M.A’nın bu ay içinde ülkeden ihraç edildiğini belirtti.

KKTC’ye yasa dışı yollardan askeri bölgeyi ihlal ederek girmekten yargılanan ve hakkında 1 yıl mahkumiyet kararı verilen S.A ise halen cezaevinde. S.A'nın cezası Haziran 2017'de bitiyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın cinayet zanlılarının yargılanması için hükümetin atmayı düşündüğü adımların ne olduğunu sorduğu, ancak Başbakan’dan henüz bir yanıt almadığı da bildirildi.

İngiltere KKTC’den yardım istedi!..

İki cinayet zanlısının kuzeye kaçtıkları anlaşıldıktan sonra İngiltere Hükümeti’nin zanlıların cinayetten yargılanmalarının sağlanmasını talep ettikleri öğrenildi.

Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği KKTC Hükümeti’nden, cinayetten 5 gün sonra yasa dışı yollardan KKTC’ye kaçtıkları ortaya çıkan, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Bulgaristan vatandaşı olan cinayet zanlılarının yargılanmak üzere güneye iade edilmesini talep etti.

Ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyareti sırasında da bu talebi yinelediği öğrenildi.

İngiltere Hükümeti önce Yüksek Komiser, ardından da Dışişleri Bakanı düzeyinde, KKTC makamlarından adaletin tecellisi için yardım talep etti. Ancak sonuç alamadı.

TÜRKİYE DE DEVREDE!

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na aktardığı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı cinayet zanlısı M.A ile ilgili olarak izlenebilecek yöntem hakkında görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.

Görüşmenin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ekibine Adalet Bakanlığı ile ivedi temas kurularak girişim yapılması yönünde talimat verdiği de ifade ediliyor.

Bu arada net olmasa da M.A'nın Türkiye'ye ihraç edilmesi ile başlayan yeni sürecin Türkiye'de nasıl devam edeceği ise bilinmiyor.

CUMHURBAŞKANI BAŞBAKANA SORDU…

Cinayet zanlılarından birinin serbest kalması sonrasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Başbakan Özgürgün’e bir mektup yazdığı ve cezasını tamamlamasına çok az bir süre kalan ikinci mahkumun akıbeti hakkında bilgi istediği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren kaynaklara göre; Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Özgürgün’e gönderdiği yazıda, adaletin tecellisine hizmet edecek kararların acilen alınmasının büyük önem taşıdığı kanaatinde olduğu ve bu konuda ilgili diğer makamlarla gerekli istişarenin tamamlanarak, hükümetin atmayı düşündüğü adım konusunda kendisine bilgi verilmesini istedi.

İADE ANLAŞMASI YOK, İŞBİRLİĞİ VAR…

Kıbrıs’taki iki taraf arasında suçluların iadesini öngören yasal bir ilişki yok. Ancak iki otoritenin geçmişte bazı olaylarda işbirliği yaptığı biliniyor.

İki taraf arasında suçluların iadesi anlaşması olmamasına karşın, 2013 yılında Kıbrıs’ın güneyine kaçırılan bir çocuk kuzeye iade edildi.

2014 yılında ise bir uyuşturucu ve hırsızlık zanlısı kuzeye teslim edilmişti. 2014 yılında bıçaklama suçlamasıyla aranan bir Filistinli ile 2015 yılında araç kundaklama suçlamasıyla aranan bir kişi de kuzeye teslim edilmişti.

SUÇLU SIĞINAĞI

Çok sayıda suçlu ve zanlı, kuzey ve güney arasındaki sorundan istifade ederek, cinayet gibi çok ciddi suçlar da dahil olmak üzere ülkemizde YARGILANMAKSIZIN serbestçe dolaşabiliyor. Bu durum kuzey Kıbrıs’ın hem uluslar arası saygınlığı zedeliyor, hem de yurttaşların adalet ve güvenlik duygusunu sarsıyor.

Kıbrıs Rum Basını: İade netlik kazanmadı

Kıbrıs Rum Basını, Ayia Napa'da İngiliz vatandaşı George Law'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan M.A ve S.A’nın cinayeti işlediklerini kabul ettikleri ve “İngiliz’i öldürmek istemedik, sadece korkutmak için yaralamak istedik” dediklerini yazmıştı.

Ayia Napa'da İngiliz vatandaşı George Law'ın öldürülmesine ilişkin olarak, cinayete yardım etmekten tutuklanan ve üç ayı geçmemek koşuluyla cezaevine gönderilen 48 yaşındaki, Larnaka’ya bağlı Kamares bölgesi sakini kadının da tutukluk süresi de geçtiğimiz Ağustos’ta dolmuştu.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, söz konusu 48 yaşındaki kadının, önceki gün, “Mağusa bölgesi Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve tutuklu yargılanmasına karar verildiğini yazmıştı.

Habere göre 48 yaşındaki kadın hakkındaki dava kaza mahkemesinde 1 Eylül’de görülmeye başlandı.



Kuzey’deki zanlılar…

Alithia gazetesi, Kuzey’de, başka suçlardan dolayı tutuklanan cinayet zanlıları 22 yaşındaki M.A, 43 yaşındaki S.A’nın cinayeti işlediklerini kabul ettiklerini ileri sürdü.

Habere göre zanlılar, verdikleri ifadede ayrıca İngiliz’i öldürmek istemediklerini sadece korkutmak için yaralamak istediklerini savundular.

Gazete, Ağustos 2016 tarihli haberinde ayrıca KKTC makamlarının söz konusu zanlıları iade edip etmeyeceğinin ise netlik kazanmadığını yazmıştı.