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SAAT: 14.30

Alayköy Sanayi Bölgesi'nde boş bir çiftlik evinin içerisinde gezinirken tespit edilip yakalanan Fatih Çıkrıkçı, mahkemeye çıkarılıyor.

SAAT: 11.35

Cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı polis ekipleri tarafından cinayetin işlendiği bölgeye götürülerek "canlandırma" yapıldı. Zanlının polislere cinayetin ayrıntılarını anlattığı belirtiliyor.

Çıkrıkçı'nın olay günü cep telefonunu attığı yer.

Çıkrıkçı'nın Gülbahar Ulutan'ın çalıştığı evi gözetlediği parkta da canlandırma yapıldı.

Cinayet zanlısı Çıkrıkçı'nın bir süre burada saklandığı düşünülüyor.

SAAT: 11.10

Gönyeli’de 31 Ekim’de meydana gelen kadın cinayetiyle ilgili olarak aranan Fatih Çıkrıkçı yakalandı. Alayköy yakınlarında ele geçirilen Çıkrıkçı polis tarafından tutuklandı.

Çıkrıkçı'nın Alayköy Sanayi Bölgesi'nde boş bir çiftlik evinin içerisinde gezinirken tespit edildi.

Didem MENTEŞ

Gönyeli’de 31 Ekim’de 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan’ı bıçaklayarak öldüren ‘eski sevgili’ Fatih Çıkrıkçı'nın arama çalışmaları sonuç verdi. Bir haftadır takip ettiği Gülbahar Ulutan’ı önceki gün temizlik yapmaya gittiği evde darp edip ardından 13 yerinden bıçaklayan Çıkrıkçı, iki gün sonra Alayköy'de tespit edildi.

Katil zanlısının fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Polis Teşkilatı, geniş çaplı sürdürülen arama çalışmaları dün gün boyunca sürdürmüştü.

Çıkrıkçı’nın gidebileceği her noktaya bakılırken, dün toprağa verilen Gülbahar Ulutan’ın cenaze töreninde 4 sivil polis gözetim yapmıştı.

Katil zanlısının yeni fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Polis Teşkilatı, geniş çaplı sürdürülen arama çalışmaları dün gün boyunca sürdürmüştü. Zanlı bugün yakalandı

Bu arada cinayete kurban giden Gülbahar Ulutan, dün Lefkoşa’da toprağa verildi. Cenaze törenini 4 sivil polisin de izlediği görüldü. Polisler, cenazenin sonuna kadar etrafı gözetleyerek ailenin dağılmasıyla törenden ayrıldı.

Neler olmuştu?

Hatırlanacağı üzere 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, temizlik yapmaya gittiği Görkem Münüroğlu’na ait evde öldürülmüştü. Olayın ardından Ulutan’ın ‘eski sevgilisi’ katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı koşarak olay yerinden kaçmıştı.

Polis zanlının fotoğrafını yayınlayarak, katil zanlısı olarak ilan ettiği Çıkrıkçı’yı görenlerin en yakın polis karakoluna bildirilmesini istemişti.

Bölge sakinleri, cinayet öncesinde ‘imdat’ diye çığlık duyduklarını ardından da evin arka kısmından kaçan bir erkek şahıs gördüklerini anlatmıştı. Cinayete kurban giden kadının önce darp edildiği ardından da bıçaklanarak, öldürüldüğü belirtilmişti. Görgü tanıkları bahçe duvarından atlayarak, olay yerinden kaçan zanlının üzerinde kareli gömlek ve mavi renk kot pantolon bulunduğunu aktarmıştı..