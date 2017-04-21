Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Bıçakladı, sonrasında yakmaya çalıştı!

Ülkemiz 24 saat içinde yeni bir kadın cinayetine sahne oldu, toplum infial içinde. 37 yaşındaki Gamze Pehlivan, tartıştıkları iddia edilen 35 yaşındaki Suat Aşır tarafından önce bıçaklandı ardından da YAKILMAYA çalışılarak hunharca ÖLDÜRÜLDÜ