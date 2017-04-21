Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Suat Aşır yogun güvenlik önlemi altında Lefkosa kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 3 gün tutukluluk aldı.
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37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı öldürdüğü gerekçesi ile dün tespit edilerek gözaltına alınan 35 yaşındaki Suat Aşır yogun güvenlik önlemi altında 'taammuden adam öldürme, zorla adam kaçırma, şiddet tehditi,kanunsuz bıçak taşıma' suclamasıyla Lefkosa kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 3 gün tutukluluk aldı.
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Fotoğraf: Ayşe Güler
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Etiketler : cinayet, mahkeme, kadın cinayet, gamze pehlivan, suat aşır
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