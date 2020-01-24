Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Baf’ta, ayrı olduğu 31 yaşındaki eşi, 7 çocuk annesi Ghada Al Nouri’yi, bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 42 yaşındaki Hussein Farouh, mahkemeye çıkarıldı, hakkında 8 gün tutukluluk kararı alındı.

Suriye yurttaşı olan Farouh, dün ihbar üzerine Limasol’da tutuklandı, yoğun güvenlik önlemi altına ise bugün Baf’ta mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Cinayet zanlısına sekiz gün tutukluluk veren Yargıç Christodoulos Christodoulou, mahkemede cinayete tanıklık eden çocuklardan birinin ifadesini okudu.

Soruşturmayı yürüten polis de mahkemede, zanlının, Pazartesi günü saat 09.55’de kardeşini arayarak, seyahat edeceği gerekçesiyle çocuklarına bakmasını istediğini aktardı. Mahkemede ifade veren zanlının kardeşi ise, seyahati ile ilgili soru sorduğunda, “beni yalnız bırak” yanıtını aldığını anlattı.

Mahkeme, anneleri ile yaşayan 3 çocuğun cinayet sırasında evde olduğunu, 11 ve 12 yaşındaki diğer iki çocuğun ise zanlının kardeşinin yanında kaldığını dinledi. Zanlının daha sonra evde olan 3 çocuğu da kardeşinin yanına götürdüğü öğrenildi.

Polisin cinayete tanıklık eden çocuklardan birinden bir gün sonra aldığı ifadesinde, cinayetin uyudukları sırada gerçekleştiği ve ebeveynlerinin gürültüsüyle uyandıkları aktarıldı. Çocuk babasının annesini bıçakladığını gördüğü anlattı, polislere olayın resmini çizdi.

Farouh’u tanıyan bir kişi ise pek çok kez ayrıl olduğu karısını öldüreceğini söylediğini dile getirdi.

Polis, ölen kadının cep telefonunun cinayet mahallinde bulunamadığını ve hala aradığını ifade etti. Zanlının telefonu çaldığından şüpheleniliyor.

Mahkemede ifade veren polis, cinayetin ardından zanlının Limasol’da 11 kişinin kaldığı bir eve gittiğini ve burada iş ve kalacak yer istediğini aktardı.

Perşembe günü ise zanlının verdiği ismin sahte olduğundan şüphelen bir kişinin, Farouh’un kendisinden kuzeye kaçmak için yardım istemesinin ardından polise ihbarda bulunduğunu anlatıldı.

Polis, 31 yaşındaki kadının, Baf’ta yaşları 3 ile 12 yaşları arasında olan beş çocuğu ile kaldığı apartman dairesinde Pazartesi sabah saatlerinde öldürüldüğü yönünde ifade verdi. 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğunun ise Suriye’de yaşadığı aktarıldı. Yapılan otopside kadının ölüm nedeni göğsüne aldığı bıçak darbeleri sonucu meydana gelen iç kanama olarak açıklandı.

Hakkında 8 gün tutukluluk kararı alınan zanlı ise mahkemede cinayet suçlamalarını reddetti.