Cinayet zanlısı Limasol'da yakalandı

Kıbrıs’ın güneyindeki polis bu sabah saat 9.00 sıralarında, Limasol’da, bir Suriyeli bir de Kürt, iki kişi tutukladı. Tutuklanan kişilerin birinin Kıbrıs’ın kuzeyinde cinayetten arandığı bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre polis, Limasol’un Germasogeia semtinde iki silahlı kişi olduğu ihbarı üzerine bölgedeki apartman bloklarında operasyon düzenledi. Bölgedeki yolları trafiğe kapatan polis iki kişiyi etkisiz hale getirerek silahlarına el koydu.

Tutuklanan kişilerin birinin 2017 yılında Noel’de Kıbrıs’ın güneyinde hırsızlıktan, diğerinin ise Kıbrıs’ın kuzeyinde cinayetten arandığı öğrenildi.

İsmi açıklanmayan tutukluların soruşturma için Limasol Karakolu’na götürüldüğü bildirildi.

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