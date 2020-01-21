Cinayet zanlısı kuzeye mi geçti?

Baf’ta 42 yaşındaki Suriye uyruklu şahsın, ayrılık aşamasında olduğu 31 yaşındaki karısını, çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

Politis gazetesi, 42 yaşındaki adamın karısını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürdüğünü ve cinayeti işledikten sonra kayıplara karıştığını yazdı.

Gazete, ailede 7 çocuk bulunduğunu; en büyük olan ikisinin Suriye’de yaşadığını, diğer 5 çocuktan üçünün de olay anında evde olduğunu kaydetti.

Haberde, 42 yaşındaki şahsın kuzeye kaçma ihtimaline karşı geçiş kapılarına da talimat verildiği belirtildi.