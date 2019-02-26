'Cinayet zanlısı iddiaları doğru değil'

Polis Basın Subaylığı, Kıbrıs’ın güneyinde tutuklanan bir kişinin kuzeyde cinayetten arandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.



Kıbrıs'ın güneyindeki gazetelerde yer alan “Limasol’da bir Suriyeli bir de Kürt, iki kişinin tutuklandığı, tutuklanan kişilerin birinin kuzeyde cinayetten arandığı” iddiası üzerine açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, iddiada yer alan kişilerin hiçbirinin Kıbrıs'ın kuzeyinde cinayetten aranmadığını belirtti.



Açıklamaya göre, Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanları Hakkı Celal Önen, 30 Eylül'de cinayete kurban giden Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı olan Pakistan uyruklu Muhammad Salman isimli şahıs dışında güneyde olan bir cinayet zanlısının olmadığını, aranan bir cinayet zanlısı da bulunmadığını belirterek, “Yeni bir durum varsa da polis gereken bilgilendirmeyi yapacaktır” dedi.

