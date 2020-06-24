Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Cinayet zanlısı bulundu
Cinayet zanlısı bulundu

Cinayet zanlısı bulundu

Gönyeli Cinayeti’yle ilgili aranan Azat NURMAMEDOV polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

A+A-

Gönyeli Cinayeti’yle ilgili aranan Azat NURMAMEDOV polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polis şu açıklamayı yaptı: Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak, meselde zanlı olarak aranmakta olan Türkmenistan uyruklu Azat NURMAMEDOV tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bu haber toplam 3551 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
GÖNYELİ’DE CİNAYETGÖNYELİ’DE CİNAYETGönyeli’de 83 yaşındaki Veysi Akdeniz evinde ölü bulundu. Cinayetin, Veysi Akdeniz’in bir süre önce hayatını kaybeden eşine de yardımcı olan iki bakıcısı tarafından işlendiği tahmin ediliyor. 