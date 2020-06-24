Cinayet zanlısı bulundu

Gönyeli Cinayeti’yle ilgili aranan Azat NURMAMEDOV polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polis şu açıklamayı yaptı: Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak, meselde zanlı olarak aranmakta olan Türkmenistan uyruklu Azat NURMAMEDOV tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.