Cinayet zanlılarına 7 gün ek tutukluluk
Memduh Ulugün cinayet zanlılarıyla ilgili tahkikat henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle 7'şer gün ek tutukluktuk alındı.
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Alsancak’ta 13 Mart’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabahın erken saatlerinde yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis mahkeme etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, yol yine trafiğe kapatıldı. İlk iki duruşmadan olan çevik kuvvet bu kez yoktu.
Zanlılarla ilgili tahkikat henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle 7'şer gün ek tutukluktuk alındı.
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