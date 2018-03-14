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CİNAYET ZANLILARINA 2 GÜN TUTUKLULUK

CİNAYET ZANLILARINA 2 GÜN TUTUKLULUK

53 yaşındaki Memduh Ulugün'ü, sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldüren karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

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Alsancak’ta dün öğle saatlerinde 53 yaşındaki Memduh Ulugün'ü, sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldüren karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah ‘taammüden adam öldürme’ suçlamasıyla Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılardan M.D (E) salonda duruşma görülürken baygınlık gecirdi.

Cinayetin detayları, mahkemede soruşturmayı yürüten müfettiş tarafından açıklandı.

Müfettiş, cinayetin Memduh Ulugün ile zanlı M.D (K) arasında 'gönül ilişkisi' gerekçesiyle işlendiğini açıkladı, Ulugün'ü bıçaklayan kişinin de M.D(K) olduğunu, kocası M.D'nin de olay sırasında Ulugün'ün kaçmasına engel olarak, etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Mahkeme zanlılara 2 gün tutukluluk verdi.

 

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Mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi alındı

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Polis mahkeme önündeki yolu trafiğe kapattı.

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Cevik Kuvvet de mahkeme önünde.

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Zanlılar mahkemeye geniş güvenlik önlemi altında getirildi.

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FOTOĞRAFLAR AYŞE GÜLER

 

 

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