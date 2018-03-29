CİNAYET ZANLILARI CEZAEVİNE

Alsancak’ta 13 Mart tarihinde korkunç şekilde sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülen 53 yaşındaki Memduh Ulugün cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan karı-koca M.D ile M.D hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bu sabah yeniden Girne Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar, davaları görüşülünceye kadar 3 ayı aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

AYRINTILAR YARIN YENİDÜZEN'DE