CİNAYET ZANLILARI CEZAEVİNE
Alsancak’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan karı-koca M.D ile M.D hakkındaki soruşturma tamamlandı.
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Alsancak’ta 13 Mart tarihinde korkunç şekilde sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülen 53 yaşındaki Memduh Ulugün cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan karı-koca M.D ile M.D hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Bu sabah yeniden Girne Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar, davaları görüşülünceye kadar 3 ayı aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.
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Etiketler : mehmet ulugün, cinayet, mahkeme
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