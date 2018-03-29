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CİNAYET ZANLILARI CEZAEVİNE

CİNAYET ZANLILARI CEZAEVİNE

Alsancak’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan karı-koca M.D ile M.D hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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Alsancak’ta 13 Mart tarihinde korkunç şekilde sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülen 53 yaşındaki Memduh Ulugün cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan karı-koca M.D ile M.D hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Bu sabah yeniden Girne Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar, davaları görüşülünceye kadar 3 ayı aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

 

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