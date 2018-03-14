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CİNAYET ZANLILAR YARGI ÖNÜNDE

CİNAYET ZANLILAR YARGI ÖNÜNDE

53 yaşındaki Memduh Ulugün'ü, sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldüren karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah mahkemeye çıkarılıyor.

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Alsancak’ta dün öğle saatlerinde 53 yaşındaki Memduh Ulugün'ü, sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldüren karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan M.D (E) salonda duruşma görülürken baygınlık gecirdi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlılar 2 gün tutukluluk aldı.

 

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Mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi alındı

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Polis mahkeme önündeki yolu trafiğe kapattı.

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Cevik Kuvvet de mahkeme önünde.

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Zanlılar mahkemeye geniş güvenlik önlemi altında getirildi.

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FOTOĞRAFLAR AYŞE GÜLER

 

 

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