CİNAYET ZANLILAR YARGI ÖNÜNDE
53 yaşındaki Memduh Ulugün'ü, sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldüren karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah mahkemeye çıkarılıyor.
A+A-
Alsancak’ta dün öğle saatlerinde 53 yaşındaki Memduh Ulugün'ü, sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldüren karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan M.D (E) salonda duruşma görülürken baygınlık gecirdi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlılar 2 gün tutukluluk aldı.
Mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi alındı
Polis mahkeme önündeki yolu trafiğe kapattı.
Cevik Kuvvet de mahkeme önünde.
Zanlılar mahkemeye geniş güvenlik önlemi altında getirildi.
FOTOĞRAFLAR AYŞE GÜLER
Bu haber toplam 297 defa okunmuştur
Etiketler : cinayet, memduh ulugün, mahkeme
Önceki ve Sonraki Haberler