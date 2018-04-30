Geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa’nın güneyindeki Strovolos semtinde işlenen ve bir çiftin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayette, 22 yaşındaki dördüncü bir şahsın daha tutuklandığı ifade edildi.

Tutuklanan dördüncü şahsın dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne götürülmesi sırasında, ortaya cinayetle ilgili yeni ifşaatlar çıktığını yazan Haravgi gazetesi, 22 yaşındaki kişinin, kendisinin maskeli şahıs olduğunu ve eve girdiğinde çiftin hali hazırda ölmüş olduğunu söylediğini aktardı.

Bugün olay yerinde keşif yapılacağını da kaydeden gazete, çiftin görgü tanığı olan 15 yaşındaki oğullarının da buna çağrılacağını belirtti.

19 Nisan’da işlenen cinayette İngiliz Okulu öğretmeni 60 yaşındaki Yorgos Hacıyeorgiu ve 59 yaşındaki eşi Dinas Sergiu defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.

“Cinayet Yerine Geri Dönüş” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, mahkemenin geçtiğimiz cumartesi günü yakalanan 22 yaşındaki şahsın sekiz gün gözaltında kalmasına karar verdiğini kaydeden gazete, şahsın mahkemede avukatsız olduğunu ve tutuklanmasına da itiraz etmediğini belirtti.

22 yaşındaki şahsın, verdiği ifadede diğer üç zanlıyla buluştuğunu kabul ettiğini, ayrıca kurbanların evine nasıl girdiğini izah ettiğini de yazan gazete, 22 yaşındaki şahsa kapıyı 33 yaşındaki zanlının açtığını kaydetti.

33 yaşındaki zanlının kız arkadaşının ifadesinin ardından 22 yaşındaki şahsın tutuklandığını belirten gazete, 33 yaşındaki şahsın kız arkadaşının verdiği ifadede, 18 Nisan tarihinde kendisi, 33 yaşındaki şahıs, onun üvey kardeşi ve dördüncü zanlının buluştuklarını ve buluşmada 33 yaşındaki şahsın kendilerine, 22 yaşındaki zanlının bir para kasasını çalmaya gideceklerini söylediğini aktardı.

33 yaşındaki zanlının, kız arkadaşından ve üvey kardeşinden ise evde kalmalarını ve daha sonra kasayı taşımalarına yardım etmeleri için kendilerinden haber beklemelerini istediğini belirten gazete, kızın ifadesinde, erkek arkadaşının kendilerine gerekirse çifti öldüreceğini söylediğini de ifade etti.

Bugüne kadar şüphelilerin çevresinden cinayetle ilgili 123 ifade alındığını ve 77 ifade daha alınmasının beklendiğini kaydeden gazete, öte yandan soruşturma ekibinin dün gece geç saatlerde 22 yaşındaki dördüncü zanlı ile birlikte olay yerine döndüklerini ekledi.

Politis gazetesi habere “Soygun Planladılar İki Cinayet İşlediler- Çifte Cinayet Polise Göre Tamamen Aydınlatıldı- Dördüncü Zanlı Cinayeti İşleyen Şahıs Olarak 33 Yaşındaki Conis’e İşaret Etti” başlıklarıyla manşetten yer verirken, Alithia “Geriye İtiraf Kaldı”, Fileleftheros’ta ise “Maskeli Şahıs Tutuklandı” başlıklarıyla haberi manşetlerine taşıdılar.