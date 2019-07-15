Cinayet soruşturmasında 11 kişiye ek tutukluluk
Obasanje Adeola Owoyale'nin öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı görülen 11 kişi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı
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33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyale'nin öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı görülen 11 kişi bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından aleyhlerinde sekizer gün tutukluluk emri verildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Obasanje Adeola Owoyalr, cinayet, mahkeme
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