Cinayet soruşturmasında 11 kişiye ek tutukluluk

“Birinin Obeje’ye borcu vardı…”

Lefkoşa’nın göbeğinde bulunan cesedin 1 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Obasanje Adeola Owoyalr olduğu yapılan otopsi sonucu kesinleşti, Owoyalr’ın arkadaşları YENİDÜZEN’e konuştu, çarpıcı iddialar ortaya koydu