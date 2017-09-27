Cinayet saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde herkesin gözü önünde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında 5 bıçak darbesiyle hunharca öldüren Özgür Okumuş’un ilk tahkikat (PI) duruşmasına dün de devam edildi. Dünkü ilk tahkikat duruşmasında İddia Makamı ikinci tanık olarak Polis Memuru Mehmet Bakır’ı dinletirken cinayetin saniye saniye yansıdığı kamera görüntüleri de mahkemede izletildi ve ardından kamera kayıtlarının bulunduğu 4 CD mahkemeye emare olarak sunuldu.

Kamera kayıtları emare alındı...

İddia Makamı tarafından mahkemede tanık olarak dinletilen Polis Memuru Mehmet Bakır, kamera kayıtlarını incelemek ve gerektiğinde ise emare olarak almak için görevlendirildiğini söyledi. Cinayetin işlendiği 18 Nisan 2017 tarihinde telefoniyen arandığını söyleyen Bakır, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Yemen Kahvesi isimli iş yeri önünde bir bıçaklama olayının meydana geldiğinin bildirildiğini belirtti. Ayni gün Polis Memuru Osman Örs ile birlikte olay yerine gittiğini söyleyen Bakır, olayın Yemen Kahvesi’nin dışında gerçekleştiğini gördüğünü anlattı. Bakır, Yemen Kahvesi’nin hemen yanında bulunan Mevlit Apartmanına girerek apartmana ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini belirterek, inceleme neticesinde tespit ettiği kayıtları harici belleğe aktararak teslim aldığını ve akabinde ise konu görüntüleri CD’ye aktardığını ifade etti. Bakır, kamera görüntülerindeki önemli anların ekran görüntüsünü alarak resim klasörü oluşturduğunu da belirtti.

Adım adım cinayet...

Polis Memuru Mehmet Bakır, güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar ve görüntüler mahkemede izletilirken fotoğraflar ve görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu. Fotoğraf ve görüntülere göre sanık Özgür Okumuş, cinayeti işlediği 18 Nisan 2017 tarihinde sabah saat 10:25’te Yemen Kahvesi isimli iş yerinin mutfak kısmına gitmek için kalmakta olduğu Mevlit Apartmanından çıkarak Yemen Kahvesi isimli iş yerine girdiği, 1 dakika sonra ise konu iş yerinden çıkarak tekrar kalmakta olduğu apartmana girdiği görüldü. Yine görüntülere göre sanık Özgür Okumuş’un, ayni tarihte saat 10:35’te eşi maktül Burcu Okumuş ile buluşmak üzere tekrar Yemen Kahvesi isimli işyerine girdiği ve yaklaşık 10 dakika sonra ise Yemen Kahvesi içerisinde bir koşuşturmanın başladığı akabinde ise saat 10:47’de sanık Okumuş’un eşi maktül Burcu Okumuş’u kovaladıktan hemen sonra cinayetin işlendiği noktaya geldikleri görüldü. Sanık Özgür Okumuş, eşini kovaladıktan sonra cinayeti işlediği noktaya geldikleri zaman saat 10:47’de eşi Burcu Okumuş’u bıçaklamaya başladığı ve o esnada yanlarına bir kişinin geldiği ve sanık Özgür Okumuş’un konu kişiyi bir şekide yanlarından uzaklaştırdıktan sonra eşini bıçaklamaya devam ettiği akabinde ise elindeki bıçağı 2 kez kendi göğüsüne sapladığı da kamera görüntülerine yansıdı.

Avukat Demirtaş: “Bıçağı mutfaktan aldı diyebilir miyiz?”

Polis Memuru Mehmet Bakır’ın şahadetinin bitmesinin ardından sanık Özgür Okumuş’un avukatı İbrahim Demirtaş, tanık polis memurunu istintak etti. Avukat Demirtaş, tanığa olay günü Yemen Kahvesi’ne ait mutfağın içerisini çeken ve sanık Özgür Okumuş ile maktül eşi Burcu Okumuş’un oturdukları masayı çeken kamera olup olmadığını sorması üzerine tanık olmadığını söyledi. Avukat Demirtaş, daha sonra tanığa sanık Okumuş’un bıçağı nereden temin ettiğini gösteren bir görüntü olup olmadığını sorması üzerine tanık, net olarak gösteren bir görüntünün olmadığını ancak sanığın bıçağın bulunduğu mutfağa girip çıktığını ve çıkarken ise bel kısmını düzelterek çıktığını gösteren görüntülerin olduğunu söyledi. Avukat Demirtaş, son olarak tanığa “Yani bıçağı mutfaktan aldı diyebilir miyiz?” şeklinde soru yöneltmesi üzerine tanık “Hayır diyemeyiz” şeklinde cevap verdi.

Duruşma bugün de devam edecek...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, duruşmaya devam etmek ve yeni tanıkların dinletilmesine olanak sağlamak için davayı bugüne tehir etti.