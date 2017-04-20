YİNE KADIN CİNAYETİ!

Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin kampüsünde Gamze Pehlivan (K-37), tartıştığı Suat Aşır tarafından ‘kesici- delici alet’ kullanılarak öldürüldü.

Gamze Pehlivan'ın hastaneye ulaştığında yaşamını yitirmiş durumda olduğu belirtildi. Bu arada Gamze Pehlivan'ın hamile olduğu iddia edildi. Pehlivan'ın yarın sabah yapılacak otopsisi ardından hamile olup olmadığı kesinleşecek.

CİNAYET NASIL OLDU?

Olay yerinden elde edilen ilk bilgilere göre Lefkoşa – Mağusa yolunda araçla seyahat halinde bulunan Gamze Pehlivan ve Suat Aşır arasında çıkan tartışma sonrası arabadan inerek kaçmaya çalışan 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı takip eden Aşır, UKÜ Çevik Uraz Derslikleri önünde Pehlivan'a ulaşarak öldürdü. Polisn olay yerindeki inceleme ve soruşturması sürüyor…

Görgü tanıkları ve olay yerinden elde edilen bilgiler arasında, zanlının Gamze Pehlivan’ı önce benzin dökerek yakmaya çalıştığı, ardından bıçakladığı var. Zanlının daha sonra bıçakla tehdit ettiği bir kişinin kullandığı, bir şirkete ait araçla olay yerinden uzaklaştığı da iddia ediliyor…

Gamze Pehlivan

Cinayet, polis basın bülteninde şu şekilde yer aldı:

20.04.2017 tarihinde, 14:00 sıralarında, Haspolat’ta, meçhul bir erkek şahıs, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile tartıştığı Gamze PEHLİVAN (K-37)’ı vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaralamıştır.

Olayda ağır yaralanan Gamze PEHLİVAN Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmiştir. Zanlı aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

UKÜ Rektörlüğünden açıklama:

Üniversitemiz kampüs girişinde bulunan park alanında bugün saat 14:00 civarında yaşanan talihsiz olaydan ötürü öncelikle hayatını kaybeden Gamze Pehlivan’a Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bu üzücü olay neticesinde hayatını kaybeden Gamze Pehlivan ve olayı gerçekleştiren Suat Aşır’ın Üniversitemizle herhangi bir ilişkileri bulunmamakla birlikte kampüsümüz girişinde yaşanan talihsiz olaydan duyduğumuz üzüntüyü tekrardan belirtir, bu tür olayların ülkemizde ve hiçbiryerde yaşanmamasını temenni ederiz.

Üniversiteye çok sayıda polis geldi

Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yapıyor. Lefkosa Polis Müdürlüğüne görevli Adlı Şube Amiri Ali Savaş Alkan da olay yerinde

Fotoğraflar Ayşe Güler