Cinayet davasında karar 5 Eylül’de verilecek

Alsancak'ta Memduh Ulugün'ü 6 bıçak darbesiyle öldüren karı koca M.D ve M.D hakkındaki cinayet davası tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların davası karara kaldı.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyetin baktığı davada dün savunma ve iddia makamı hitaplarını yaptı.

Hitapların yapılmasının ardından dava karar için 5 Eylül 2019 tarihinde ertelendi.

Alsancak'ta 13 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda M.D ve M.D Memduh Ulugün’ü altı bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilmişti. Olay günü tutuklana sanıklardan M.D cinayeti kabul ederken, M.D rolü olmadığını öne sürdü.