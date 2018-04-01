Cilt Hastalıkları ve ‘güzellik’ için Girne’de yeni bir Merkez açıldı

İpek Akın

Profesör Doktor Serap Öztürkcan’ın Girne’de açtığı Cilt Hastalıkları Tanı, Tedavi ve Kozmetik Uygulamalar Kliniği’ni konuştuk. Klinik’te hangi işlemlerin, nasıl yapıldığını sorduk. Cilt bakımı ve tedavisinin günümüzde önemi oldukça artarken bir uzman tarafından böyle bir tedavi merkezinin açılması ve çalıştırılması da güveni artırıyor.

Özgeçmişinizden bahsedebilir miyiz?

1961 yılında Kıbrıs’ta doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Kıbrıs’ta tamamladım. 1986’da tıp doktoru oldum. 1990 yılından itibaren Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olarak akademik hayatıma 1991-1998 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde, daha sonra da Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji anabilim dalında günümüze kadar devam ettim. 1991’de yardımcı doçent, 1994 yılında doçent oldum. 2000 yılında Profesör unvanı aldım. Deri ve Zührevi Hastalıklar yanı sıra, kozmetoloji yani estetik dermatoloji ile ilgili çalışmalarımı sürdürmekteyim. 2013-2015 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Dermatokozmetoloji ve Psoriazis Merkezi’nin kuruculuğunu ve müdürlüğünü yaptım.

Yeni açmış olduğunuz kliniğinizden bahseder misiniz?

Girne Magic Tower’da bulunan, Derma Art Cilt Hastalıkları Tanı, Tedavi ve Kozmetik Uygulamalar Kliniğimizde Cilt Hastalıkları ile Zührevi Hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, dermaroller, enzimatik peeling, kimyasal peeling, altın iğneli radyofrekans, cilt bakımı ve saç tedavisi uygulamaları yapılmaktadır.

CİLT HASTALIKLARI

Cilt hastalıklarını nasıl sınıflandırabiliriz?

Deri vücudumuz için çok önemli bir organdır. 2000’den fazla deri hastalığı tanımlanmıştır.

Sedef hastalığı, daha çok gençlerde görülen akne ve izleri, el egzamaları, kaşıntılı cilt hastalıkları, kurdeşen, güneş maruziyetinden oluşan deri kanserleri, benler, gebelik ve güneşe bağlı lekeler, saç dökülmeleri ve kellik, mantar hastalıkları, paraziter hastalıklar, uçuk, gece yanığı, ilaç alerjileri, aşırı terleme, tırnak hastalıkları, alaca hastalığı, Behçet hastalığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi pek çok hastalığı söyleyebiliriz.

Cilt gençleştirmede hangi yöntem ve tedavileri kullanıyorsunuz?

Kliniğimizde bu amaçla botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, dermaroller, kimyasal peeling ve altın iğneli radyofrekans uygulamaları yapılmaktadır.

BOTOKS

Botoks yöntemi hangi durumlarda kullanılır?

Clostridium botulinum isimli bakteriden elde edilen botulinum toksini mimiklerimizden ortaya çıkan kırışıklıkları gidermek amacıyla 10 yıldır güvenle kullanılmaktadır.

Botulinum toksini bazı kişilerde daha sık görülen aşırı terlemenin giderilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

Çizgilerin yeni başladığı dönemde botulinum toksini ile iyi sonuçlar alınırken daha oturmuş çizgilerin tedavisinde tek başına botulinum toksini yeterli olmamakta dolgu maddesi enjeksiyonu gibi ek tedaviler gerekmektedir. Bu nedenle erken başlanan tedavilerle daha başarılı sonuçlar sağlanır.

Cildimizi güneşten korumanın önemi nedir?

Güneş ışığı hayatın idamesi için gereklidir. Güneş ışığı, D vitamini sentezi sağlar, bununla birlikte güneş ışınlarının deriye zararlı etkileri de bulunmaktadır. Bunlar arasında güneşe bağlı kızarıklık, güneş yanığı, alerjik deri hastalıkları, erken deri yaşlanması, deri kanserleri ve katarakt oluşumunu sayabiliriz.

Güneş ışınlarının neden olduğu cilt hastalıklarından kaçınmak ve erken deri yaşlanmasını önlemek amacı ile güneşin zararlı etkilerine karşı önlemler almalıyız.

MEZOTERAPİ VE PRP

Mezoterapi yöntemi nedir? Hangi durumlarda kullanılır?

Yüz mezoterapisi cildi yenileyen, kırışıklık ve sarkmalarda etkili olan doğal ve faydalı bir yöntemdir. Yüz mezoterapisi yönteminde cildi yenileyen hyaluronik asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve amino asitler cilt içine veya üzerine minik iğnelerle uygulanır. Bu faydalı maddelerin direkt cilde uygulanması ve uyarılması durumunda kollajen ve elastin üretimi artar. Ve dolayısıyla cilt nemlenir, yenilenir.

Mezoterapi yöntemi, cildin yaşlanması, yüzün yorgun görünümü, sigara içenlerde cilt hasarı, güneşten zarar görmüş ciltler, sivilce, yara ve yanık izi, cilt çatlakları gibi sorunların giderilmesi için kullanılmaktadır.

PRP yöntemi nedir? Hangi durumlarda kullanılır?

PRP trombosit yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Bir cilt gençleştirme yöntemidir. PRP yönteminde hastadan kan alınarak elde edilen serum küçük miktarlarda ve yaygın olarak derinin içine enjekte edilir.

Derinin hızla yapılanmasını, kırışıklıkların düzelmesini, esneklik ve parlaklığının yeniden kazandırılmasını sağlar. Ciltte yara, çatlak ve deri niteliğinin zarar gördüğü durumların kontrolünü sağlamak, saç dökülmelerinde veya diğer tedavilerin etkisini güçlendirmek gibi amaçlarla uygulanmaktadır.

Gözaltı morluklarında ve leke tedavisinde iyi sonuçlar alınabilir.

3.veya 4. uygulamadan sonra kalıcı bir etki sağlanır.

SAĞLIKLI CİLT

Radyo frekans tedavisi hangi durumlarda kullanılır?

Radyofrekans uygulaması cilt kırışıklıklarının tedavisi, cilt yenilenmesi ve kalitesinin arttırılması, yüz, boyun, dekolte bölgesi sarkmaları, yara izi tedavisi, sivilce izlerinin tedavisi, cilt lekelerinin tedavisinde, deri çatlakları tedavisi ve gözeneklerin sıkıştırılması için kullanılır.

Altın iğneler ile derinin doğrudan orta tabakası içine aktarılan radyofrekans enerjisi ile cilde zarar vermeden tedavi sağlanır.

Bu enerji ile cildimizi destekleyen lifler kısa bir süre içinde toparlanmayı sağlayacak şekle gelirler ve yeni üretime başlarlar.

Radyofrekans uygulamaları her mevsimde yapılabilmesi açısından lazer uygulamalarına göre daha avantajlıdır.

Sağlıklı bir cildin insan için önemi nedir? Sağlıklı bir cilde sahip olmak için nelere önem göstermeliyiz?

Cildimiz, hastalıkların ve yaşlanmaya bağlı değişikliklerin görünür olduğu ilk ve en temel organdır. Günümüzde, insanlar dış görünümüne daha fazla önem vermektedir.

Yaşam kalitesini bozan cilt hastalıklarına erken dönemde doğru tanı konması ve etkili tedavi için bir an önce doktora başvurulması çok önemlidir.

Sağlıklı, genç, pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde sahip olmak için, cilt bakımına gereken özeni göstermeliyiz. Öncelikle cildimize zaman ayırmalı ve cilt yapısını iyi değerlendirebilmek için bir uzmandan destek alınmalıdır. Ciltteki hasarı en aza indirebilmek için yapılması gereken en temel işlemler; Cildi iyi temizlemeli, nemlendirilmeli, güneşten ve diğer çevresel faktörlerden korumalı, mutlaka güneş koruyucu kullanılmalıdır.

Sağlıklı bir deriye sahip olmak ve genç görünmek için cildinizi güvenilir uzmanlara teslim edin.