Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…

Kıbrıs’ın güneyinden 2018 yılı Nisan ayı içerisinde 15 gr Sentetik Cannabionoid ile 8 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ederek tasarrufunda bulunduran ve konu Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde içerisinden 3 gramını 175 TL karşılığında 2 kişiye satan sanık Oğuzhan Çilo hakkındaki karar dün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” davalarından yargılanan sanık Çilo, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Borcu olduğu gerekçesiyle uyuşturucu madde ithal edip sattı…

Sanık Oğuzhan Çilo, 2018 yılı Nisan ayı içerisinde, Kıbrıs’ın güneyinde olan ve uyuşturucu işiyle uğraşıp Kıbrıs'ın kuzeyine uyuşturucu yolladığını bildiği Malik Toran ile internet üzerinden iletişim kurmuş ve Malik Toran’a borcu olduğunu söyleyerek Bin TL karşılığında uyuşturucu madde yollamasını istemişti. Bin TL karşılığında uyuşturucu alışverişi yapmak için Malik Toran ile anlaşan sanık Çilo, Malik Toran’ın isteği üzerine Beyarmudu çemberinde tabela altına para bırakmış, Malik Toran ise yine konu tabela altına 15 gr Sentetik Cannabionoid ile 8 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bırakmıştı. Konu uyuşturucu maddeleri tasarrufuna alan sanık Çilo, 8 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bir kısmını içerek tüketmişti. Sanık Çilo, 15 Nisan ile 28 Nisan 2018 tarihleri arasında Batuhan Hiçkorkmaz isimli kişiyi arayarak yanında uyuşturucu olduğunu ve isterse kendisine yardımcı olabileceğini söylemiş ve Aslanköy’de buluşmak üzere anlaşmışlardı. Batuhan Hiçkorkmaz isimli kişi yanına Bestami Gürler’i de alarak Aslanköy’e gitmiş ve sanık Çilo ile buluşarak 175 TL karşılığında 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde almıştı. Sanık Çilo’dan 3 gr uyuşturucu madde satın alan Batuhan Hiçkorkmaz ile Bestami Gürler’in Lefkoşa’da tutuklanması üzerine konu uyuşturucu maddeyi sanık Çilo’dan aldıkları tespit edilmiş ve sanık Çilo da tutuklanmıştı.

“Toplumsal yaşamı tehdit eder…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Oğuzhan Çilo’yu aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunun altını çizen Kır, yasa koyucunun Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu suçları için 18 yıla kadar, Hintkeneviri türü uyuşturucu suçları için ise 15 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü vurguladı. Kır, uyuşturucu maddelerin toplumsal yaşamı tehdit ettiğini ve uyuşturucu suçlarının ülkemizde yaygınlaştığını belirterek, uyuşturucu suçlarının önlenemediğinin bir gerçek olduğunu ifade etti. Doğrudan toplumun zarar gördüğü bu tür suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapan Kır, Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddenin kimyasal yolla elde edildiğini ve insan sağlığına ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti. Kır, sanık Oğuzhan Çilo’nun 15 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile 8 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi borcu olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini ve 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi 175 TL karşılığında Batuhan Hiçkorkmaz’a sattığını anımsatarak, bu hususu sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sanık Çilo’ya hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Kır, sanığı 1 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.