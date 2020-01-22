“Çileklerimiz için Şubat’ı gözlüyoruz”

Dila Şimşek

Üretici Fatma Dönekli, birçok çeşit sebze ve meyve üretimini üstleniyor, altı sene önce açtığı manavında kendi ürünlerini satışa sunuyor. Diğer üreticilere de destek olarak, onların bazı ürünlerine de tezgahında yer veriyor.

Lefke bölgesinden üretici Fatma Dönekli, yıllardır sebze ve meyve üretiyor. Çilekleri ile bilinen Dönekli, altı sene önce kurduğu manavında, hem kendi ürünlerini, hem de bölgedeki diğer üreticilerin bazı ürünlerini satışa sunuyor. Tezgahında salatalık, hostes, kolokas, domates, patates, yumurta, ayrelli, çilek ve birçok doğal yağ ile zeytin gibi ürünler bulunuyor.

Uzun yıllardır üretimle iç içe olan Dönekli, “Toprağı hep sevmiştim, bir şeyler ekmeyi, ektiğim bitkinin büyüyüp meyve verdiğini görmek benim için çok güzel bir duygu” diyor.

“Her sene seramızı, isteyen müşterilere açar, onlara da dalından çilek toplama şansı veririz”

Dönekli, üretimi ve manavı tek başına idare etse de, kimi zamanlar ailesi de yardımcı oluyor. Şimdilerde çilek hasadına hazırlandıklarını ifade eden Dönekli, “Şubat’ta çileklerimiz olmaya başlar. Her sene seramızı, isteyen müşterilere açar, onlara da dalından çilek toplama şansı veririz. Genelde birçok kişi beni çilek üretimimle bilir. Üretmeyi çok seviyorum, işimi severek yapıyorum. Tabii ki her meslekte olduğu gibi artısı eksisi oluyor, ama ben bu işimde devam etmeyi planlıyorum” şeklinde konuşuyor.