Mağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u kendisini aldattığı gerekçesiyle sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 3’ü ölümcül olmak üzere 5 bıçak darbesiyle hunharca öldüren sanık Özgür Okumuş’un duruşması devam ediyor. “Taammüden adam öldürme” davası ile ilgili olarak devam eden duruşmanın dünkü oturumunda sanık Özgür Okumuş, tanık kürsüsünde yeminli şahadet verdi. Okumuş, mahkemede “Planlayarak öldürseydim bunu herkesin içinde değil sessiz sakin bir yerde yapardım ve yine planlasaydım Burcu ile birlikte İdris Ali Bozkurt’u da öldürürdüm. Aldatıldığımı öğrendim. Bunu Burcu’ya söyledim. Bana küfür etti. Çıldırdım. Cinnet getirdim” ifadelerini kullandı.

“Bir erkekle samimi fotoğraflarını gördüm…”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yeminli şahadet veren sanık Özgür Okumuş, Burcu Okumuş’un 17 Nisan 2017 tarihinde Mağusa’ya geldiğini ve beraber kahvaltı yaptıklarını, aralarında ise hiçbir sorun olmadığını söyledi. O gün şüpheleri olduğundan dolayı Burcu Okumuş’tan telefonunu istediğini ancak Burcu Okumuş’un her zamankinden çok farklı bir tepki verdiğini anlatan sanık Okumuş, yine de Burcu Okumuş’tan telefonu aldığını söyledi. 17 Nisan 2017 gecesi internete girerek geri getirme programı indirdiğini ve Burcu Okumuş’un telefonundan silinen yazışmalar ile fotoğrafları indirdiğini anlatan sanık Okumuş, Burcu Okumuş’un başka bir erkekle olan samimi fotoğraflarını, cinsel içerikli ve geleceğe yönelik plan içerikli mesajlaşmaları gördüğünü ve bu fotoğrafların ekran görüntüsünü telefona çektiğini söyledi.

“Burcu çok gergindi…”

Sanık Özgür Okumuş, yeminli şahadetinde devamla 17 Nisan 2017 tarihinde gece Burcu Okumuş’u arkadaşının telefonundan aradığını ve konuşmak için “Yarın kahvaltıya gel. Telefonunu vereyim” dediğini söyledi. 18 Nisan 2017 tarihinde sabah saatlerinde Yemen Kahvesi’nin mutfağına verdiği kahvaltı siparişini kontrol etmek için gittiğini ileri süren sanık Okumuş, daha sonra Yemen Kahvesi’nden çıkarak yan tarafta bulunan lojmana geri döndüğünü söyledi. Daha sonra eşi Burcu Okumuş’un Yemen Kahvesi’ne geldiğini söyleyen sanık Okumuş, Burcu Okumuş’un yanına gittiğini ve Burcu Okumuş’un çok gergin olduğunu anlattı. Burcu Okumuş’un yanına gittiği sırada ise Burcu Okumuş’un telefonu isteyeceğini bildiğinden dolayı arka cebinde bulunan telefonu cebinden çıkarmadan sesini kıstığını anlattı. Sanık Okumuş, bu konuyu kahvaltıdan sonra sakin sakin konuşmak istediği için telefonu isteyen Burcu Okumuş’a telefonun yanında olmadığını söylediğini anlattı. Tek amacının son kez birlikte kahvaltı yapıp öyle ayrılmak olduğunu söyleyen sanık Okumuş, Burcu Okumuş’un kendisine “Telefonu getir. Birinden haber bekliyorum. Buradan onun yanına gideceğim” dediğini ve o an aklına Burcu Okumuş’un samimi şekilde fotoğraflar çektirdiği sevgilisi İdris Ali Bozkurt’un yanına gideceği geldiğini anlattı. Sanık Okumuş, “Burcu ısrar edince ‘Sevgilinin yanına mı gideceksin?’ dedim. Güldü hatta kahkaha attı ve bana ‘Nerden biliyorsun? Dedi. Sinirlendim. Bilinçsizce ayağa kalktım ve servanta doğru gittim. Bıçağı aldım. Amacım Burcu’yu korkutmaktı. Burcu tekrar telefonu istedi. Ben de ‘Her şeyi biliyorum. Beni aldatıyorsun. Her şeyi senin için geride bıraktım’ dedim” dedi.

“Burcu’yu öldürmek aklımda yoktu…”

Yemin altında olayı anlatmaya devam eden sanık Özgür Okumuş, Burcu Okumuş’a telefondaki fotoğrafları göstererek “Sen beni aldatacaksın, ben de seni okutacağım öyle mi? Gavat mıyım ben? Dedim. Burcu da bana ‘bundan önce habersiz gavattın. Şimdi haberli gavat oldun’ dedi. Bıçağı çektim. Sol elimle de Burcu’ya tokat attım. Canını yakmak istedim. Sinirimi çıkarmak istedim” şeklinde konuştu. Burcu Okumuş’un küfür etmeye devam ettiğini söyleyen sanık Okumuş, yüzünün yanmaya başladığını, sonra da kontrolünü kaybettiğini söyledi. Sanık Okumuş, Burcu Okumuş’u durağın köşesinde yakaladığını ve bıçakladığını anlatarak başka bir şey hatırlamadığını söyleyerek “Burcu’yu öldürmek istemedim. Aklımda yoktu” dedi. Sanık Okumuş, Burcu Okumuş’tan biraz olsun pişmanlık ve mahcubiyet beklediğini söyleyerek “Burcu o lafı söylemeseydi şimdi o hayatta olurdu. Ben de burada olmazdım” dedi.

“Cinnet getirmeye inanmazdım, Allah bana yaşattı…”

Sanık Özgür Okumuş, 20 yıl gazetecilik yaptığını ve bu tür cinayet haberlerini çok yaptığını, habere ise “Cinnet getirdi” yazdığını anlatarak bir insanın nasıl cinnet getirdiğini düşündüğünü ve cinnet getirmeye inanmadığını söyledi. Sanık Okumuş “Allah bana bunu yaşattı. Cinnet getirdim” dedi. Sanık Okumuş “Eşimi tasarlayarak öldürecek olsaydım halka açık bir yerde ve bize müdahale edilecek bir yerde değil sessiz sakin bir yerde yapardım. Plan yaptıysam ve dedikleri gibi namus cinayetiyse neden Burcu’nun yanında İdris Ali Bozkurt’u da öldürmedim?” ifadelerini kullandı.

İddia Makamı: “İbret-i alem için yaptın…”

Sanık Özgür Okumuş’u sorgulayan Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanığa, ifadesinin cinayeti planlayarak işlediğini ve mutfağa girmekteki tek amacının cinayette kullanılan bıçağı almak olduğunu iddia etti. Sanık Okumuş ise bu iddiaya karşılık olarak planlamış olsaydı Yemen Kahvesinin mutfağındaki bıçağı değil evindeki bıçaklardan birini kullanacağını söyledi. İddia Makamı, sanığa “İbret-i alem olsun diye yaptın. Herkesin içinde kızı delik deşik ettin. Kendince aldatmanın bedelini gösterdin. Burcu’yu 5 kez bıçaklayarak, bıçağı hayati organlarına saplayarak noktayı koydun. Burcu’nun hayatına son verdin. Tasarlayarak adam öldürmeyi profesyonelce, kiralık katillere taş çıkarırcasına işledin” dedi. Sanık Okumuş ise bu iddialara karşılık olarak “Eşimi planlayarak öldürmüş olsam hiç kuşkusuz İdris Ali Bozkurt’u da öldürürdüm” şeklinde cevap verdi.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti ise duruşmayı 18 Temmuz tarihine tehir etti.