Cildinizi sağlıkla besleyin

Dilara Topcan

Cildimizin de nasıl beslendiğimizle ilgili ciddi ipuçları taşıdığını unutmayalım. Evet genetik faktörler de cilt sağlığımız üzerinde büyük rol oynuyor ama beslenme şeklimiz de ciddi oranda cildimizin sağlığı ve güzelliği üzerinde etkin…

CİLDİNİZİ SUSATMAYIN!

Suyun sağlık adına ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tabii suyun önemi cilt sağlığımız için de geçerli. Yeterli su ve total sıvı alımı cildi nemlendirirken ciltteki toksinlerin de dışa atımına ve dolayısıyla cildin de sağlıklı ve temiz kalmasına destek sağlıyor. Aynı zamanda yeterli sıvı alımıyla derideki toksin birikiminin de önüne geçilmesi deride oluşabilecek problemlerin (sivilceler, saç derisinde problemler vb.) de önüne geçmeye yardımcı… Tüm bunlara ek olarak nemli kalan cilt daha genç de kalıyor ve kırışıklık problemleri de bu sayede geciktirilebiliyor.

GÜNEŞLE CİLDİNİZİ SAĞLIKLA BULUŞTURUN

Güneş cildin hem dostu hem de düşmanı olabiliyor. Özellikle yaz aylarında sıkça cildi güneş ışınlarına maruz bırakmanın deride oluşabilecek her türlü sağlık probleminin yanı sıra özellikle kansere değin ciddi hastalıklara da yol açabileceğini biliyoruz… Bunun yanı sıra özellikle D vitamini sentezi için de kararında ve doğru şekilde güneşlenmenin öneminin de bilincindeyiz. Bu nedenle D vitamini için güneşle günde ortalama 15 dakika civarı cildi (herhangi bir güneş koruyucu sürmeden, özellikle kollarımızın iç kısımlarını ve arada herhangi bir cam engeli de olmaksızın) buluşturmak çok önemli. Geri kalan zamanlarda ise güneşe maruz kalacaksak cildimize mutlaka güneş koruyucu sürmek gerekiyor.

CİLDİN SEVDİĞİ YİYECEKLER

Cildimiz de sağlıklı beslenme kapsamında bahsettiğimiz tüm yiyecekleri seviyor. Özellikle içeriğinde bolca antioksidan olan besinler cilt sağlığı konusunda da ön plana çıkıyor. Çok kısaca cildin sevdiği besinlerinden bazıları; somon, ceviz, badem ve tüm yağlı tohumlar, yumurta, zeytinyağı, tüm sebze ve meyveler, kuru baklagiller…

CİLDİN SEVMEDİĞİ YİYECEKLER

Tabii ki cildin en başta sevmediği beslenme şekli yüksek karbonhidratlı ve bol şekerli beslenmek ve içeriğinde bolca katkı maddesi ve toksin barındıran yiyecek ve içecekleri sıkça tüketmek… Bu tip besinlere örnekler verecek olursak; tatlılar, aşırı katkı maddeleriyle dolu her türlü gerçek olmayan gıdalar (cipsler, bisküviler, hazır kekler, bol tuzlu ve yağlı krakerler vb.), kızartmalar, salam, sucuk, sosis, aşırı kafein içeren gıdalar, asitli meşrubatlar…

CİLDİ DIŞARIDAN BESLEMEK GEREKİYOR MU?

Yiyecek ve içeceklerle cildimizi içeriden beslerken onu dışarıdan da sağlıklı ürünlerle beslemek bazı dönemlerde gerekebiliyor. Özellikle cildimiz yeterince sıvı almaya rağmen kuruysa onu dışarıdan da nemlendirmek şart. Örneğin Hindistan cevizi yağı son dönemlerde cildi nemlendirmek ve dışarıdan beslemek adına da kullanılan değerli besinlerden bir tanesi… Bunun yansıra daha farklı diğer doğal yağlardan bazılarının da cilt sağlığı ve estetiği için olumlu etkiler taşıyabileceği söyleniyor… Pek tabii en doğrusu cildiniz için daha başka hangi ürünleri kullanabileceğiniz konusunda mutlaka bir cilt doktoruna danışmanız… Ve şunu da unutmayalım ki cilt için de içeriden doğru bir şekilde beslenmek onu dışarıdan beslemekten kat be kat daha önemli… Bu nedenle sağlıklı beslenme yolunda ilerlemeye her daim devam edelim…

Hepimiz için sağlık, huzur ve güvenle dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…