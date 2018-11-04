Çıkrıkçı'ya yardım eden 2 kişi tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü, Gönyeli’de 31 Ekim’de işlenen Gülbahar Ulutan cinayeti ile ilgili iki kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Polis, İ.K. (E-35) ve M.S.’nin (E-39) cinayet zanlısı Fatih Çıkrıklı’ya yardım edip saklanmasını sağlayarak “Fer’i Fail” suçu işlendiklerini duyurdu.

Polisin açıklaması şu şekilde; Fer’i Fail, 31.10.2018 - 02.11.2018 tarihleri arasında, İ.K. (E-35) ve M.S. (E-39), 31.10.2018 tarihinde Lefkoşa da meydana gelen taammüden adam öldürme suçunu işlediğini bildiği halde zanlı Fatih ÇIKRIKÇI’nın cezadan kurtulmasını mümkün kılmak için yardım edip barındırarak Fer’I Fail suçunu işlemiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.