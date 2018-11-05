Çıkrıkçı'ya 8 gün ek tutukluluk
Gönyeli’de 31 Ekim’de meydana gelen Gülbahar Ulutan cinayetiyle ilgili tutuklu bulanan katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı, bu sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
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Gönyeli’de 31 Ekim’de meydana gelen Gülbahar Ulutan cinayetiyle ilgili tutuklu bulanan katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı, bu sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme Çıkrıkçı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı aldı.
Neler olmuştu?
Hatırlanacağı üzere 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, temizlik yapmaya gittiği Görkem Münüroğlu’na ait evde öldürülmüştü. Olayın ardından Ulutan’ın ‘eski sevgilisi’ katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı koşarak olay yerinden kaçmıştı. Cinayet zanlısının fotoğrafını kamuoyu ile paylaşan polisin arama çalışmaları sonuç vermiş, Çıkrıkçı, iki gün sonra, 2 Kasım’da Alayköy'de tespit edilerek yakalanmıştı.
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Etiketler : cinayet, bıçaklama, polis, Gülbahar ULUTAN, kadın cinayet, fatih çıkrıkçı, mahkeme
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