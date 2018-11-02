Çıkrıkçı kayıp

Didem MENTEŞ

Gönyeli’de 31 Ekim’de 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan’ı bıçaklayarak öldüren ‘eski sevgili’ Fatih Çıkrıkçı her yerde aranıyor. Bir haftadır takip ettiği Ulutan’ı önceki gün temizlik yapmaya gittiği evde darp edip ardından 13 yerinden bıçaklayan Çıkrıkçı, henüz bulunamadı.

Katil zanlısının yeni fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Polis Teşkilatı, geniş çaplı sürdürülen arama çalışmaları dün gün boyunca sürdü.

Çıkrıkçı’nın gidebileceği her noktaya bakılırken, dün toprağa verilen Gülbahar Ulutan’ın cenaze töreninde 4 sivil polis gözetim yaptı.

Poliste, Çıkrıkçı’nın Kıbrıs’ın güneyine kaçtığına dair şüpheli bir durumun henüz gelişmediği de öğrenildi.

Katil zanlısının yeni fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Polis Teşkilatı, geniş çaplı sürdürülen arama çalışmaları dün gün boyunca sürdü.

Bu arada cinayete kurban giden Gülbahar Ulutan, dün Lefkoşa’da toprağa verildi. Cenaze törenini 4 sivil polisin de izlediği görüldü. Polisler, cenazenin sonuna kadar etrafı gözetleyerek ailenin dağılmasıyla törenden ayrıldı.

Neler olmuştu?

Hatırlanacağı üzere 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, temizlik yapmaya gittiği Görkem Münüroğlu’na ait evde öldürülmüştü. Olayın ardından Ulutan’ın ‘eski sevgilisi’ katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı koşarak olay yerinden kaçmıştı.

Polis zanlının fotoğrafını yayınlayarak, katil zanlısı olarak ilan ettiği Çıkrıkçı’yı görenlerin en yakın polis karakoluna bildirilmesini istemişti.

Bölge sakinleri, cinayet öncesinde ‘imdat’ diye çığlık duyduklarını ardından da evin arka kısmından kaçan bir erkek şahıs gördüklerini anlatmıştı. Cinayete kurban giden kadının önce darp edildiği ardından da bıçaklanarak, öldürüldüğü belirtilmişti. Görgü tanıkları bahçe duvarından atlayarak, olay yerinden kaçan zanlının üzerinde kareli gömlek ve mavi renk kot pantolon bulunduğunu aktarmıştı..