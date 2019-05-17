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Çıkrıkçı davası 3 Haziran’da

Çıkrıkçı davası 3 Haziran’da

Gönyeli’de geçtiğimiz yıl 31 Ekim tarihinde temizlik için gittiği evde eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülbahar Ulutan’ın cinayet sanığı Fatih Çıkrıkçı, bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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Gönyeli’de geçtiğimiz yıl 31 Ekim tarihinde temizlik için gittiği evde eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülbahar Ulutan’ın cinayet sanığı Fatih Çıkrıkçı, bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Dünkü celsede, Fatih Çıkrıkçı, avukatı Cemal Gündüz’le durumunu tezekkür etmek için süre istedi.  

Başkan Fadıl Aksun, davayı 3 Haziran’a erteledi.

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