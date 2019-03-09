Çikolata, çiçek istemez.

8 Mart 1857’de 40,000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle New York’da bir tekstil fabrikasında greve gider. Polisin grev yapan işçilere saldırması ve onları fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi can verir. Bu olayda ölen kadın işçilerin anısına 8 Mart tarihi ‘Dünya Emekçi Kadınlar’ günü olarak 1910 tarihinden itibaren kutlanmaktadır.

Dünya Emekçi Kadınlar günü, özgür bir dünyada, adil bir düzende, eşitlikçi bir yapıda kadının ve erkeğin birlikte yer almasının, iş yaşamını, ev hayatını, sosyal hakları ve sokağı adilce paylaşmasının haklı talebinin daha da güçlü vurgulandığı bir gündür. Bu yolda savaş verenlerin verdiği mücadeleye saygı göstermek, omuz vermek, sonraki nesillere mücadeleyi anlatmak, bayrağı aktarmak günüdür.

İç çamaşırı, kozmetik ürünü, küçük ev aletlerinde indirim günü değildir 8 Mart. Kadınlara çiçek almak, kapı açmak, yemekler vermek günü de değildir. Her kadın çiçek filan hiç değildir. Ne olur vazgeçin artık.

Dünya Emekçi Kadınlar gününde kadınlara bir şey yapacaksanız eğer, hakkı olan saygıyı göstermeyi deneyebilirsiniz mesela. Zekasına, bilgisine, deneyimine, koyduğu emeğe önem vermeye çalışın ya da, kıyafeti, saçı, vücudu yerine.

Hak ettiği terfiyi niye vermediğinizi düşünün veya niye mülakatlarda kadınlara sorduğunuz ‘ne zaman çocuk sahibi olmayı planlıyorsun?’ sorusunu erkek adaylara sormadığınız üzerine kafa yorun biraz.

Kadın öğretmen sayısı erkekten fazlayken erkek müdür sayısının neden daha fazla olduğunu sorgulayın hem devletin hem özelin okulunda. Sayın bakalım kaç kadın müsteşar, kaç daire müdürü varmış devletimin.

Üniversite Mezuniyet törenlerinde ilk 5’e giren kadınların sayısına bakın ve bunu kadın yöneticilerin oranı ile kıyaslayın.

Yemeğimi kendim öderim ben, sizden sadece sorgulamanızı istiyorum, neden?

Tüm siyasi parti liderlerinin erkek olması bir tesadüf mü diyorsunuz? Ya kadın Bakan oranının %20’de kalması?

Kapımı açmayın, istemiyorum, milletvekili kadın aday kotası ile bile neden meclise girmem için bir erkekten daha çok çalışmam, sesimi duyurabilmek için daha başarılı olmam gerektiğini anlatın bana lütfen.

Kadın matematikçi, fizikçi, doktor, mühendis, filozof yok mu? Başarılı olamıyorlar mı? Neden tarihte hep erkek isimleri var. Kadın başarılarını neden duyamıyoruz?

Bunları sorgular mısınız her 8 Mart benimle birlikte?

Cam tavan terimini de tartışabiliriz isterseniz. Ürettiğim eşit işe eşit ücret alabilmek için 208 yıl daha beklemem gerektiğini söyluyor Dünya Ekonomik Formu’nun 2018 raporu. Niçinini anlatın bana bunun, ne olur.

Saçımın boyu, araç kullanma becerim veya gözyaşlarım meze olmasın esprilerinize, ‘kız gibi’, ‘adam gibi’, ‘erkek gibi’ terimlerinizden vazgeçseniz bir 8 Mart günü bile yeter.

Çikolata, çiçek istemez.