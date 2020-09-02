Aygün Bahar ÖKMEN

Lefkoşa Surlariçi’de yeni açılan İndigo barın sahibi Alper Küçük, “Eğlence hayatı demeyeyim ama barları severdim. Düşünürken burası ne olabilir, ne yapılabilir diye; bir gece rahmetlik Naime ablada, Cadı’nın Evi’nde, otururken; sohbet ederken, konser yeri olmadığını, kışlık konser alanı olmayışını dile getirdi. Ben de dedim ki benim bir yerim vardır, hep de hayal etmişimdir o sokakta bir şeyler yapmayı. 1 ay gibi kısa bir zaman içinde Belediye Başkanları, ses, ışık, izinler derken Çıkmaz Sokak Partileri olarak başlattım ve gerçekten çok güzel organizasyonlar yaptık” dedi Indigo’nun geçmişini anlatırken.

Burası resmi bir sokak değil, evin iç bahçesidir

Çıkmaz Sokak Partileri sırasında kendisini eleştiren gazeteler nedeni ile özellikle belirttiği birkaç şey de oldu Küçük’ün; “Altını çizmek istiyorum burası resmi bir sokak değildir. Zamanında ben Çıkmaz Sokak Partileri’ni yaparken gazeteler çok yazdı beni. Devletin malına bilet kesip para aldığımı söylediler. Ancak burası benim tapulu malımdır; bir sokak değil evin iç avlusudur, hanın iç bahçesidir. Zamanında çıkan yangında ön kısım yok olunca burası da yol gibi açık kalmıştır.”

Evrendeki Renk Karmaşası: Indigo

“İlk partide katılım 300 kişi civarındaydı ve bir gece önce Lefkoşa’ya lapa lapa kar yağıyordu. İkinci partide de 700 kişilik katılım olunca, Indigo, kafamda netleşti; burayı yapacağım dedim. Evrendeki renk karmaşası, mor-mavi-gece mavisi renklerinin karışımıdır aslında Indigo. Buna zaten bir hayranlığım vardı ve yaklaşık 3 yıldır da bu isim hep kafamdaydı.”

“Başlarda herkes bana deli dedi çünkü 2013 yılında Surlar İçi’nde hiçbir şey yoktu ama öyle bir şey oldu ki; 1000 küsur biletli katılımın olduğu etkinliklerimiz oldu burada ve ikinci etkinlikten sonra ben bu sokağa restorasyon yapacağım dedim. Bu dükkânları boşaltmaya karar verdim çünkü o dönemde burada kiracılar vardı. Tüm binayı komple restore edip, gidelim bir Dereboyu’na bakalım ortam nasıl cümlesini burası için söyletmek istedim.”

Yepyeni Bir Konsept

“Aşağıda, Indigo Bar’ın başlangıcında canlı müzik yeri var, yan tarafımız canlı müzik olacak; arkasında restoranlar var, iki adet ayrı restoran ve sondaki dükkân Coffee Shop olacak. Üst katın ise butik otel olmasını planlıyorum.”

“Şu anda Lefkoşa’da kokteyli ile meşhur olan bir yer kalmadı. Biraz da onu canlandırmak istedim. Bir şeyin 41.si değil, yenisi olmak, farklısı olmak istedim.”