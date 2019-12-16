Ciklos’ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 hafif yaralı

Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde Ciklos mevkinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile otobüs çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, anayolun 14-15 kilometreleri arasında Lefkoşa istikametine doğru sol şeritten seyreden MV 867 plakalı araç sürücüsü Uğur Tok (E-21), aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Şadan Mamali (E-54) yönetimindeki TLU 806 plakalı otobüsün arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan MV 867 plakalı araç sürücüsü Uğur TOK, kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde ilk tedavisi ardından taburcu oldu. Yine MV 867 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İzzet Sümbül (E-20), Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, ilk yardım tedavisi sonrası taburcu oldu. TLU 806 plakalı otobüs sürücüsü Şadan Mamali da kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavisi ardından taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.