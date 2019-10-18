Ciklos'ta kaza: 2 yaralı

Lefkoşa - Girne anayolu üzerinde bulunan Ciklos mevkiinde bugün saat 17.50'de meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Murat Bilici (E-29), yönetimindeki FD 199 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkiine yaklaştığı sırada gidiş istikametine göre sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Akan (E-35) yönetimindeki ZLR 855 plakalı araca çarptıktan sonra orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpıp karşı seride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ömer Piro (E-42) yönetimindeki KY 566 plakalı araç ile yüz yüze çarpışması sonunu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan KY 566 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sema Piro (K-36) Girne Dr Akçiçek Hastanesine, FD 199 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Bilici (E-32) ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.