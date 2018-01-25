Ciklos’ta büyük kaza

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde, Ciklos yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi araçta sıkıştı, araç sürücüsü Hasan Çelik ağır yaralandı.

Kaza, Lefkoşa - Girne istikametine doğru giden MT 526 plakalı araç sürücüsü Hasan Çelik'in, Ciklos yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybedip yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri araçta sıkışan iki kişiyi güçlükle çıkarmayı başardı.

Kaza; saat 13:45'de 20 yaşındaki Hasan Çelik, yönetimindeki MT 526 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solundan dışarı çıkarak banket içerisinde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra 5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmesiyle meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Hasan Çelik Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan Görkem Demirdöv ile İlyas Yıldırım hafif yaralı olarak Girne Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Polis soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA