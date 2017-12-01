“Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da forma giyen Yasin Doğan, Baf Ülkü Yurdu maçı öncesinde YENİDÜZEN’e konuştu. Yasin Doğan, Baf Ülkü Yurdu maçını kazanıp, son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Doğan: “Ülkü Yurdu maçı çok zor geçecek”

Ligin Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da forma giyen Yasin Doğan, yarın oynayacakları maçın çok zor geçeceğini söyledi. İki takımın da yakaladığı çıkışa dikkat çeken Yasin, kolay bir maç kendilerini beklemediğinin altını çizdi. Doğan, bu maçı kazanıp, son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.

“Kadromuz gerçekten çok iyi”

Yeşilova’da mücadele eden Yasin Doğan; “Kadromuz gerçekten kaliteli bir kadro. Bu yıl çok iyi bir kadro kurduk. Özellikle yabancı oyuncularımız futbolu biliyor. Yerli oyuncular, daha önceden birbirlerini tanıdığı için Süper Lig’de yer aldığımız bu dönemde uyum sorunu yaşamadık. Lomana LuaLua çok kaliteli bir isim. Her takım LuaLua gibi bir oyuncunun kadrosunda yer almasını ister. Ancak, onunda peşini sakatlıklar bırakmadı. Umarım bir an önce iyileşir ve takıma yeniden döner” dedi.

“Havayı bozmazsak şampiyonluk hedefine ulaşırız”

Yasin Doğan; “Şu ana kadar en büyük eksiğimiz sakatlıklar ve cezalı oyuncular oldu. Buna rağmen, Yenicami mağlubiyetinden sonra kendimize gelip, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Takımın genel anlamda gösterdiği performans iyi durumda. Takımdaki arkadaşlık ortamının gerçekten çok iyi noktada olduğunu söyleyebilirim. Bu havayı bozmayıp, devam ettiğimiz takdirde şampiyonluk olan hedefimizi gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.