Çıkarma Plajı: Tarihi ve doğal sit alanı

Ayşe GÜLER

UBP-DP Hükümeti döneminde önce 49, sonrasında da 30 yıllığına kiralanması kararlaştırılan, kamuoyu tepkisinin ardından da ‘geri adım’ atılan Yavuz Çıkarma Plajı’nın ‘tarihi ve doğal sit alanı’ ilan edilmesi için hazırlanan yasa önerisi yeniden gündemde…

Geçtiğimiz yıl, UBP’li milletvekilleri tarafından sunulan ancak kadük olan yasa önerisi, bir kez daha UBP Grubu tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Yavuz Çıkarma Plajı bölgesinin ‘tarihi ve doğal sit alanı’ olmasının yanı sıra, isminin de Barış Milli Parkı olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü yasa önerisi, 22 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 maddeden oluşan yasa önerisi ile ilgili görüş ve öneri sunmak isteyenlerin 20 gün içerisinde Meclis Başkanlığı’na ulaşmaları istendi.

Hatırlanacağı üzere tartışmalar sonrasında 11 Mayıs tarihinde Meclis Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi, Yavuz Çıkarma Plajının Tarihi Sit Alanı İlan Edilmesi konusunda oybirliğiyle tavsiye kararı üretmişti.

Konu, 15 Mayıs 2017’de Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin gündemine getirilmiş, bakanlığa da bu yönde tavsiyede bulunulmuştu.

UBP-DP Hükümeti döneminde önce 49, sonrasında da 30 yıllığına kiralanması kararlaştırılan, kamuoyu tepkisinin ardından da ‘geri adım’ atılan Yavuz Çıkarma Plajı’nın ‘tarihi ve doğal sit alanı’ ilan edilmesi için hazırlanan yasa önerisi yeniden gündemde…

Öneri ne içeriyor?

Doğal doku korunacak…

Yasa önerisi ile birlikte bölgenin tarihi, kültürel, manevi değerleri ile doğal dokusu ve özgün yapısının korunması, yaşatılarak, geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yavuz Çıkarma Plajı bölgesinin korunma alanındaki her türlü yapılaşma, inşai ve fiziki müdahaleye yönelik proje ve uygulamalara ilişkin yapıların bakanlık denetimine bağlı esasları kapsadığı ifade ediliyor.

Herhangi bir yasada kural bulunup, bulunmadığına bakılmaksızın, Yavuz Çıkarma Plajı bölgesinin ‘tarihi ve doğal sit alanı’ olduğu, bu yasa altında da Barış Milli Parkı olarak adlandırılacağı yasa önerisinde yer alıyor.

“Yeni yapı ve tesis yapılmayacak”

Yasa önerisi içerisinde Yavuz Çıkarma Plajı alanının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin 5 maddelik genel ilkeler de yer alıyor.

Bu bağlamda, tarihi ve doğal alanının sınırlarının her ne sebeple olursa olsun daraltılmayacağı, bölgenin Kıbrıs Türk Barış Harekatı tarihi esaslarına ve çevreye uyumlu korunacağı belirtiliyor.

Tarihi ve doğal alanda, tarihi alan planlarında öngörülenler dışında yeni yapı ve tesis yapılamayacağı kaydediliyor.

Korunması gerekli taşınmaz mallarla ilgili yapılacak plan, proje, uygulamaların Bakanlıkça hazırlanan tarihi alan planlarına ilişkin esaslar ve bölgenin tarihi ve doğal dokusu bozulmayacak şekilde İmar Yasası tahtında bakanlıkça belirlendiği ifade ediliyor.

Ayrıca tarihi ve doğal alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemlerinin ilgili bakanlık tarafından yürütüleceği de belirtiliyor.

Denetim ve ceza kuralları:

Asgari ücretin 30 katına kadar para cezası, 5 yıla kadar hapis ya da her ikisi birden…

Yasa önerisinde; Yavuz Çıkarma Plajı’nın kullanılması, bakanlığın denetimi ve ceza kuralları da belirlendi.

Belirlenen kurallara aykırı davranan kişilerin suç işlemiş sayılacakları ve mahkumiyetleri halinde ise aylık asgari ücretin 30 katına kadar para cezasına veya 5 yıla kadar hapis cezasına ya da her iki cezaya birden çarptırabilecekleri öneri de yer aldı.

Bu kapsamda; Yavuz Çıkarma Plajı (Barış Milli Parkı) alanı ve bölgesinin halka açık olduğu, bu alanda bulunan Barış ve Özgürlük Anıtı ve Müzesi’ne yapılacak ziyaretlere ilişkin usulün ilgili bakanlık tarafından belirlendiği ifade edildi.

Kıbrıs Türk Barış Harekatı anısına, 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek her türlü etkinliğin bakanlık iznine tabi olacağı, bölgede yer alan deniz, plaj ve eğlence yerlerinin de bakanlık denetimine tabi tutulacağını kaydedildi.

Neler yaşanmıştı?

Geçtiğimiz Mayıs ayında Vakıflar İdaresi’ne ait Alsancak sınırları içerisindeki 19 dönümlük arazinin Altınbaş Holding kuruluşlarından Kennedy Trading Ltd’ye 30 yıllığına kiralanmıştı.

Daha önce de Escape olarak bilinen, Çıkarma Plajı’nın da içinde bulunduğu arazinin 49 yıllığına kiralanması gündeme gelmiş, Bakanlar Kurulu onayı ile hazırlanan karar tasarısı onay için Meclis’e gönderilmiş ancak geri çekilmişti.

Alınan karar kamuoyunda ciddi tepkiye neden olmuş, Meclis’te de tartışmalara yol açmıştı.

Gelen tepkiler sonrasında kararın son Bakanlar Kurulu’nda geri alındığı konuşulmuş, ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Tarihi sit alanı ilan edilmesi kararlaştırılmıştı…

Tartışmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr Sibel Siber Başkanlığında toplanan Kültür Varlıklarının Koruma Komitesi, Yavuz Çıkarma Plajının Tarihi Sit İlan Edilmesi konusunda oybirliğiyle tavsiye kararı üretmişti.

Komite, Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi sit alanı ilan edilmesini kararlaştırmıştı.