Çıkarma Plajı kiralama kararı iptal

İki yıl önce Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen bölgenin 30 yıllığına bir şirkete kiralanması kararının iptal edildiği açıklandı.

İptal açıklamasını sosyal medyada duyuran Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay "Vakıflar Örgütü'nün Ekim ayında aldığı bir kararla yaptığı talep üzerine dün itibariyle Hükümet olarak bahse konu kiralamaya dair 2017 yılında alınan ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını iptal ettik” dedi.

Özersay, o dönemde bölgenin kiralanması kararının gelen tepkiler üzerine uygulanmadığını anımsatarak iptal edilmediğini söyledi. Özersay "Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte kalmış ancak uygulanmamıştı" diye konuştu.