ÇIKARMA PLAJI 30 YILLIĞINA KİRALANDI!

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Vakıflar İdaresi’ne ait Alsancak sınırları içerisindeki 19 dönüm arazi, Altınbaş Holding kuruluşlarından Kennedy Trading Ltd.’ye 30 yıllığına kiralandı.

Daha önce de arazinin 49 yıllığına kiralanması gündeme gelmiş, Bakanlar Kurulu onayı ile hazırlanan karar tasarısı onay için Meclis’e gönderilmişti.

Karar tasarısı, UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından geri çekilmişti.

Kiralama bugün Escape olarak bilinen Çıkarma Plajı’nın yanı sıra, Altınkaya Restoran’ın da olduğu tüm sahil şeridi, 5 yıldızlı tesis ve yan tesisleri kapsayacak.

Söz konusu kiralama bugün Meclis’te de gündem oldu.

Erhürman: Çıkarma Plajı konusunda yapılanlar Meclis’e saygısızlıktır, hakarettir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman bugünkü Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Bakanlar Kurulu’nun Çıkarma Plajı’nı 49 yıllığına kiralama kararını Meclis onayı gerektiği için geri çektiğini ancak 11 Nisan 2017’da Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni bir kararla meselenin oyuna getirilip, plajın 30 yıllığına kiralama kararı alındığını, bu karardan hükümetteki milletvekili ve bazı bakanların dahi haberi olmadığını açıkladı. Erhürman şöyle konuştu:

“Yine enteresan bir kararla karşı karşıyayız. Bakanlar Kurulu bir süre önce 3 Ocak 2017 tarihinde Çıkarma Plajı’nın 49 yıllığına kiralanması ile ilgili bir karar almıştı. Bu karar Meclis’e karar tasarası olarak gelmişti, gündeme girdi ve Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Yasası, 49 yıllığına verilmesi halinde Meclis kararını gerekli kıldığı için, hükümet tarafından geri çekildi. CTP’li vekillerimiz burada yaptığı açıklamalarda, ‘umarız hatanızın farkına vardınız da geri çektiniz, umarız başka bir formülle önümüze getirmezsiniz’ demişti. Ancak 11 Nisan 2017’de ilginç şekilde Bakanlar Kurulu yeni bir karar üretmiş aynı konuda. Aynı şirkete aynı yeri bu kez 30 yıllığına kirlama kararını üretmiş. 49 yıl olursa Meclis’in onayı gerekeceği için UBP’nin vekillerinin ve bazı bakanların da tepkilerini bertaraf etmek için böyle bir yola başvurdular. UBP ve DP’li vekil arkadaşarımıza sordum bir kısmının haberi yok.

Bakanlar Kurulu tarafından 49 yıl olarak belirlenmiş olmasının birtakım gerekçeleri vardı. Bakanlar Kurulu bu tasarıyı Meclise gönderirken hesabını kitabını yapmış, yatırımın 49 yılda döneceğini belirtmişti. Ama ne oldu bellki ki UBP-DP Hükümeti burada kendini destekleyen milletvekillerine güvenmedi ve tasarıytı geri çekti, aynen sayıştaylık üyesi seçiminde olduğu gibi Meclis’i sabote ederek yasadaki bir noktayı kullanarak 30 yıllığa ilişkin kararı Bakanlar Kurulu kararı ile geçirdiler. Duyduğumuza göre sözleşme bugün imzalanıyor. Nasıl oluyor da bir Vakıf alanı, toplumun hassas olduğu bir arazi, buradaki yatırımın 49 yıl sonra geri döneceği belirtilmişken Bakanlar Kurulu 11 Nisan 2017’de aynı kiralamanın 30 yıllığına yapılacağını hükmederek Meclis’i yine devre dışı bırakır? Bu Meclis’e yapılmış bir saygısızlıktır, Meclis’e yönelik bir hakarettir. Meclis bu malı korur endişesiyle Bakanlar Kurulu ile kiralama süresini 30 yıla indirdiler.

Bunun hiçbir açıklaması yoktur! Bu hükümetin görevde kaldığı her gün gelecek kuşaklarımızın haklarından çalınmış bir gündür. İşte ortada! Herkes silkinsin ve kendisine gelsin. Meclis bu durumu yeniden değerlendirmek zorundadır.”