Cihaz siparişleri verildi, bütçe bekleniyor!..

Fehime ALASYA

Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangının üzerinden geçen bir yılın ardından hala tam kapasite ile çalışır duruma getirilemeyen kurum için yeni hükümet çalışmalara başladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan, laboratuvardaki eksik cihaz ve bina yapımıyla ilgili girişimlerin başlatıldığı öğrenildi.

Laboratuvardaki genel durumu değerlendiren yetkililer ‘kaos havası yok’ değerlendirmesinde bulunurken, tüm eksikliklerle ilgili cihaz siparişlerinin verildiğini ve bütçenin açılmasıyla hemen temin edileceğini ifade ettiler.

‘Kaynak arayışı’

Sağlık Bakanı Müsteşarı Ömer Gür ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, öncelikle laboratuarda eksik olan aletler konusunda girişim başlattıklarını, bunun yanında bina için de çeşitli alternatiflerin araştırıldığını ifade etti.

Gür, tüm bu çalışmalar için yeteri kadar bütçe ayrılmadığını belirterek, çeşitli kaynak arayışı içerisine girdiklerini kaydetti.

Yapılacak çalışmaların maliyetine ilişkin herhangi bir rakamın açıklanmasının doğru olmayacağını ifade eden Gür, “Daha önceki çalışmalarda kabataslak konuşulan bütçe rakamları oldu ama şu an bir rakamdan söz etmemiz mümkün değil, birtakım çalışmalarımız var, bu yüzden net bir rakam belli değil” dedi.

Laboratuardaki altı bölümden dördü çalışır durumda…

Devlet Laboratuvarı’ndan alınan bilgiye göre bir yıldır bazı tahliller yapılamıyor, birçok tahlil ise düzenli olarak yapılabiliyor.

Tamamlanması planlanan eksik cihaz çalışmalarının ardından, yapılamayan tahlillerin ise hemen başlatılacağı kaydedildi.

Yangından önce toplam altı bölümdeki tam kapasite hizmet veren laboratuvarın Adli Kimya Fen Şubesi ve Besin Analizleri Şubesi yanarak zarar görmüştü.

Geriye kalan ve yanmayan dört bölümün, Pestisit Analizleri bölümü, Mikrobiyoloji, İlaç Analizleri ve Radyo Biyoloji-Çevre Analizleri bölümlerinin işlevine hiç ara vermediği belirtildi.

YAPILAMAYAN ONLARCA TAHLİL, ÇALIŞAMAYAN BÖLÜMLER, KADRODA BOŞLUK… Devlet Laboratuvarı, yangının üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede tam kapasite ile çalışır duruma getirilemedi… Halen onlarca tahlil yapılamıyor, birçok bölüm çalışamıyor, kadrolarda ise ciddi boşluk bulunyor…

Gözler bütçede…

Veteriner Dairesi’nde kurulan prefabrik yapıya yerleştirilen Devlet Laboratuvarı, burada yanmayan 4 bölümle hizmet vermeye devam etti.

Laboratuvardan alınan bilgiye göre, yeni binaya kurulum aşaması, aletlerin temini ve kurulumu gibi konularda zaman kaybı yaşanıyor.

Tüm bunların yanı sıra, Erken Genel Seçimler nedeniyle seçim yasakları ve beraberinde 2018 Mali Yılı Bütçesi’nin halen geçirilememesinin süreci uzattığı da ifade edildi.

‘Vücut sıvılarında madde tespiti’ için cihaz!

Öncelikli olarak, ‘vücut sıvılarında madde tespiti’ tahlillerinin yapılabilmesi için cihazın alınacağı ve işlemlerin başlayacağı belirtildi.

Alınacak cihazla birçok alanda detaylı şekilde uyuşturucu analizleri yapılabilineceğine dikkat çekilirken, mevcut cihazların da tüm dünyada kullanılan ve kabul gören kapasitede aletler olduğu kaydedildi.

Sulardaki kimyasal analizlerin çalışılabilmesi için ‘iyon krom otografisi cihazı’, bunun yanında irili ufaklı birçok cihazın alınacağı belirtilirken, bu bağlamda da tüm analizlerin çalışılmaya başlanacağı kaydedildi.

YAPILAMAYAN TAHLİLLER:

-Vücut Sıvılarında Madde Tespiti,

-Ağır Metal Analizleri,

-Radyasyon Analizleri,

-Besin Analizlerinde İyon Krom otografisi

-Ambalajlı içme suyu analizi,

-Sentetik renklendirici analizleri,

-Alkollü içki analizleri,

-Zeytinyağı ve diğer bitkisel yağ asitleriyle ilgili analizler)

Yapılamayan Tahliller…

Yangının ardından hizmet veremeyen ve acil olarak el atılması gereken ve iki bölüm olduğu, bunların ise Besin Analizlerinde İyon Krom otografisi ve Vücut Sıvılarında Madde Tespiti’ni kapsadığı belirtildi.

Bu başlıklar detaylandırıldığında, ambalajlı içme suyu analizi, sentetik renklendirici analizleri, alkollü içki analizleri, zeytinyağı ve diğer bitkisel yağ asitleriyle ilgini analizlerin yapılamadığı ortaya çıktı.

Ağır Metal Analizleri, Çevre Analizlerinin bir kısmı, Radyasyon Analizlerinin bir kısmının yapılamadığı belirtilirken, tüm bu analizlere, bütçe açılır açılmaz yapılacak olan cihaz temini ile başlanabileceğinin altı çizildi.

YAPILAN TAHLİLLER:

-Pestisit Analizleri,

-Su ve Gıdaların Mikrobiyolojik Analizler,

-İlaç ve Kimyasal Analizleri

-Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri’nin bir kısmı,

-İthal ve İhraç ürünlerde ağır metal analizleri.

Yapılan Tahliller…

Laboratuvarda yapılan analizler arasında sırasıyla şu başlıkların yer aldığı ifade edildi:

Pestisit Analizlerinin tümü, Su ve Gıdaların Mikrobiyolojik Analizler, İlaç ve Kimyasal Analizleri, Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri yapılmaktadır.

Su ve Gıdaların Mikrobiyolojik Analizlerinin yanında İlaç ve Kimyasal Analizlerinin de geçmişte olduğu gibi çalışmalarına eksiksiz devam ettiği, Pestisit Analizlerinin tümünün, yangın öncesindeki durumdan çok daha üst seviyede ve dünya standartlarında çalıştığı, Radyobiyoloji ve Çevre Analizlerinin de çalışır durumda olduğu belirtildi.

İlaç ve Kimyasal Analizleri konusunda ilaç analizleri, temizlik, şampuan, bilinmeyen madde, tarımsal ilaçlarda aktif madde, havuz sularında klor denetimi, kapalı ve açık havuzların denetimi, kumaş analizi gibi çok çeşitli analizler yapabilen bölümde eksik bir alet olmadığı belirtildi.

Kadrolarda boşluk…

Öte yandan laboratuvarda ele alınması gerek bir diğer konun, emekli olan ve başka bir alana görevlendirilen personel yerine boş kalan kadroların doldurulması olduğu, tüm bunların ise Sağlık Bakanlığı’nın bilgisine sunulduğu öğrenildi.

Tüm bu çalışmalar için ise gözler bütçe ve atamalarda…

Sağlık Bakanı Müsteşarı Ömer Gür:

“Bina ve eksik aletler konusunda girişimler başlattık”

“Eksik aletler konusunda girişimler başlattık, ikincisi de mevcut yerlerinde eksik aletlerin yerleştirileceği konusunda fiziki plan çalışmaları başlatıldı. Üçüncüsü de Maliye Bakanlığı’nın bize devretmek istediği bina yapısıyla ilgili mimari çalışmalarımız var. Oranın betonarme yapısının inşaatın devamı konusunda uygun mu değil mi, elverişli mi, herhangi bir engel teşkil edip etmediğine dair çalışmalar başlattık. Ya bu binayı erkenden bitirip Devlet Laboratuvarı Binası’nı buraya yerleştireceğiz. Ya da daha önceki dönemde 270 dönümlük ayrılan ve geçmiş hükümetin hastane olacağına ilişkin açıklamalarında geçen yerde, BRTK arka bölgesinde, hastane olarak yapılmak istenilen alana binamızı yapacağız.

Bu konuda yeterli bütçe ayrılmış değil, başka kaynaklarla çözmeye çalışıyoruz, bu kaynaklardan birisi de fondur. Binanın altyapı konusunda da kaynak ayrılmadı, bu konuda da çalışma ve araştırmalar başlattık. Daha önceki çalışmalarda kabataslak konuşulan bütçe rakamları oldu ama şu an bir rakamdan söz etmemiz mümkün değil, birtakım çalışmalarımız var, bu yüzden net bir rakam belli değil.”