Cihangir’in Halil’i var: 1-4

STAT: Dr. Küçük Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Ahmet Özkurtuluş**, Kaan Koday**

DUMLUPINAR: Yılmaz Mert*, Ahmet Dölek* (Dk.41 H. Bahtıkara*), Erdoğ Barkınay*, İsmet Paşa Pehlivan*, Tunahan Bilgin* (Dk.57 Yannis*), Ümit Genç*, Berke Zorba*, Mehmet Fuat* (Dk.57 Can*), Kpah Sherman*, Hüseyin Kayalılar*, Rıdvan Doymaz*

CİHANGİR: Mehmet Özeralp***, Fırat Ersalan**, Burak Emir**, Salih Say**, Halil Turan***, Charles Folley** (Dk.76 Eser**), Yannick Stephane** (Dk.65 Rıdwan*), Erol Aksunlar***, Nurettin Gecekuşu***, Ertan Bulut**, Hüseyin Karavezirler** (Dk.60 H. Yaşınses**)

GOLLER: Dk.68 İsmet Pehlivan (Dumlupınar) – Dk.10, 28 (Pen), 45 ve 52 Halil Turan (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’de 16’ncı hafta karşılaşmasında Dumlupınar ile Cihangir karşı karşıya geldi. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf 4-1’lik skorla Cihangir oldu. Cihangir’in galibiyet gollerinin tamamı Halil Turan’dan gelirken Halil bu gollerin birini penaltından, birini de serbest vuruştan kaydetti. Dumlupınar’ın tek sayısı yeni transfer İsmet Pehlivan’dan geldi. Bu sonuçla Cihangir 30 puana yükselerek averajla ikinci basamakta haftayı tamamladı. Dumlupınar ise 15 puanla 13’üncü sırada yer aldı.

Önemli anlar

Dk.8: Topla buluşan Sherman ceza alanı içerisindeki Ümit’e güzel bir ara pası verdi. Ümit dar açıdan sert vururken top kalecidse kaldı.

Dk.10: Nurettin’in güzel ara pasında soldan bindiren Erol topu çizgide kontrol etti. İçeri ortasına Halil Turan tek vuruşla takımın deplasmanda öne geçirdi: 0-1

Dk.14: Savunma arkasına atılan topta Halil Turan solda buluştu. Yerden içeri kestiği topta Hüseyin müsait pozisyonda topa vuramadı.

Dk.22: Hüseyin Kayalılar’ın savunma arkasına attığı pasta dar açıdan tek bir vuruş yapan Tunahan’ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Dk.28: Ahmet Dölek’in Halil’e ceza alanına girerken yaptığı müdahale sonrası penaltı kararı çıkarken Halil Turan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2

Dk.38: Charles taç atışından aldığı topla sağdan rakip ceza alanına girdi. Çaprazdan vuruşu üstten dışarı gitti.

Dk.45: Cihangir’de ara pası ile önde durumda bulunan Dumlupınar savunması arkasına sarkan Halil Turan karşı karşıya pozisyonda ilk yarının skorunu tayin etti: 0-3

Dk.48: Cihangir ikinci yarıya da iyi başladı. Soldan Nurettin’in ortasında Halil Turan’ın altı pas üstündeki kafa vuruşunu Yılmaz güzel önledi.

Dk.52: Kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda Cihangir serbest vuruş kullanırken Halil Turan kapalı köşeden güzel bir vuruşla kendisinin ve takımının 4’üncü golünü attı: 0-4

Dk.68: Dumlupınar sağ köşe bayrağı önünde serbest vuruş kazandı. Hüseyin Kayalılar’ın yaptığı ortaya kaleci Mehmet boşa çıkarken İsmet kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-4

Dk.74: Solda topla buluşan Charles kaleyi karşıdan gören noktaya topu sürerek sert vurdu, top yan direkten geri geldi.

Dk.84: Ceza alanı içerisinde topla buluşan Sherman’a yapılan müdahaleye penaltı kararı çıkarken Sherman’ın vuruşunu Mehmet önledi.

Dk.90+1: Fırat kaleyi karşıdan gören noktadan bir şut çıkardı, top yan direkten oyun alanına geri döndü.