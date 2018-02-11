Cihangir’e G. Birliği freni: 3-3

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Cihangir konuk ettiği Gençler Birliği ile 3-3 berabere kaldı. Mesarya ekibinin aldığı bu beraberlikle ligdeki 2 haftalık galibiyet serisi son bulmuş oldu. Cihangir’in gollerini 15’inci dakikada Quıncy Osei,36 ve 86’ncı dakikada Offor kaydederken, Gençler Birliği’nin golleri 17’nci dakikada Sertan, 21’inci dakikada Tonbara ve 61’inci dakikada Emir kaydetti. Gençler Birliği’nde yabancı futbolcu Nnaemeka maçın 90+2’nci dakikasında kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte, Cihangir 23, Gençler Birliği ise 25 puanla kaftayı kapattı

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı*, Olgun Canik*, Halil Erdem Canaloğlu*

CİHANGİR

Raif Pehlivan*

Erol Aksunlar*

Nurettin Gecekuşu*

Salih Say*

Mikail Sivri*

(Dk.85 Seyhan)

Doğan Işıker*

(Dk.58 Ali Öztürk)*

Fırat Ersalan**

Quıncy Osei**

Musa Şanlıer*

Ertan Bulut*

Chinonso Offor***

TD: Toygar Davulcu

GENÇLER BİRLİĞİ

Ali Aydemir*

(Dk.74 Mehmet Kabasakal)*

Mehmet Aylanç*

(Dk.37 Kadir)**

Hasan Sarıoğlu*

Sinan Öğüt*

Emir Dolu**

Tonbara Tiongoli***

Hussaın Saddem**

Berk Kaya**

Sertan Kurukafa**

İbrahim Köse**

(Dk.77 Mehmet Koyuncu)*

Emeka Uzor**

TD: Serhat Ertürk

GOL: Dk.15 Quıncy Osei, Dk.36 ve Dk.86 Offor (Cihangir), Dk.17 Sertan, Dk.21 Tonbara, Dk.61 Emir (G.Birliği)

KIRMIZI KART: Dk.90+2 Emeka (G. Birliği)