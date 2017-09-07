Cihangir’den Offor takviyesi

K-Pet Süper Lig'in Mesarya ekibi Cihangir, yabancı oyuncu konusunda mutlu sona ulaştı. Mavi kırmızılı ekip, Binatlı'da forma giyen Offor ile anlaşma sağladı. Yaklaşık 1 aydır adada bulunan Offor, Binatlı'da yeni sezonda forma şansı bulmak için deneniyordu. Cihangir'in oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi.

Yabancı oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Binatlı'ya gelmiş ve 16 maçta forma giyerek toplamda 8 gol kaydetmeyi başarmıştı.